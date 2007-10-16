دربی تهران شبیه ال کلاسیکو بود / ذهنیت ام نسبت به ایران تغییر کرد

گونزالس داور اسپانیایی دیدار63 تیم های استقلال و پرسپولیس با ابراز رضایت از برگزاری مطلوب این دیداربا بیان این مطلب به خبرنگارمهرافزود: این دیدار از نظرحساسیت و استقبال تماشاگران برای من تداعی گر دیدارسنتی بارسلونا و رئال مادرید بود هرچند سطح دربی و سرعت بازی اسپانیا به مراتب بالاتر است.

وی اضافه کرد: تصورمی کنم درمجموع دراین دیدارعملکرد قابل قبولی داشتم و داوری تاثیری درنتیجه نهایی مسابقه نداشت و هر دو تیم از قضاوت تیم داوری راضی بودند.

داور اسپانیایی با بیان اینکه جذابیت اینگونه دیدارها برایم هیجان و لذت خاصی دارد، تصریح کرد: همواره از قضاوت اینگونه دیدارهای شلوغ ، پرحاشیه و پربیننده برایم جذابیت داشته و به همین خاطر به محض اینکه پیشنهاد قضاوت دربی تهران را دریافت کردم در پذیرش آن درنگ نکردم.

وی درخصوص مردود اعلام کردن گل اول پرسپولیس در دقیقه 25 گفت : نسبت به اینکه در این صحنه توپ به دست بازیکن تیم قرمز برخورد کرد تردید ندارم ضمن اینکه خود این بازیکن هم دربین دو نیمه تصمیم من را تایید کرد. خوشحالم که این گل را قبول نکردم تا مورد نفرت هواداران تیم رقیب قراربگیرم.

داور دیداراستقلال و پرسپولیس درمورد اخراج صمد مرفاوی دراواسط نیمه دوم اظهار داشت: طبق قانون نیمکت نشینان حق خارج شدن از محوطه فنی را ندارند ولی متاسفانه کمک مربی تیم آبی بارها از محوطه فنی خارج شد و اخراج او هم دقیقا به همین خاطر بود.

گونرالس درباره 7 کارت زردی که به بازیکنان دو تیم نشان داد گفت : من نمی خواستم با نشان دادن کارت های مداوم سرعت بازی را بگیرم و مسابقه را دچار وقفه کنم ولی اینگونه بازیها که تحت فشار زیادی از سوی تماشاگران برگزار می شود کنترل مسابقه یک اصل مهم است و اخطارهای من کاملا قانونی و برای جلوگیری از به خشونت کشیده شدن بازی بود.



گونزالس در خصوص عملکرد دو هموطن دیگر خود گفت : کمک داوران هم در اعلام آفسایدها و برخی خطاهایی که از چشم من پنهان می ماند، دستیاران خوبی بودند و با ارتباط رادیویی که گویا برای نخستین بار در مسابقات لیگ ایران مورد استفاده قرار می گرفت، کاملا تمام اتفاقات داخل زمین را زیر نظر داشتیم.

داور دربی اضافه کرد: باید از داور چهارم این مسابقه هم تشکر کنم که همکاری خوبی در برقراری نظم بیرون زمین داشت و به برقراری ارتباطی صمیمانه و انجام یک مسابقه بدون تنش کمک شایانی کرد.

داور اسپانیایی با بیان اینکه حضور دو روزه ام در ایران کاملا ذهنیت مرا نسبت به کشور شما تغییر داد اظهار داشت : شما مردم خونگرم و فوتبال دوستی دارید که در کمتر کشوری می توان چنین احساسات گرم و پرشوری را سراغ گرفت. من پیش از سفر به تهران ذهنیت خوبی از ایران نداشتم ولی همین سفر کوتاه برای من مملو از تجربیات و خاطرات فراموش نشدنی بود که امیدوارم باز هم فرصتی فراهم شود تا برای دیدن آثار باستانی و شهرهای فرهنگی ایران به کشور شما سفر کنم.