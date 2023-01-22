کشف ۵۶ کیلوگرم مواد مخدر در خراسان شمالی

سردار سعید مطهری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در ۳ عملیات غافلگیرانه موفق شدند مقدار زیادی انواع مواد مخدر را کشف و ضبط کنند.

وی با اشاره به اینکه مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در این عملیات‌ها موفق شدند ۲۴ هزار عدد قرص متادون و ۵۶ کیلوگرم تریاک را کشف کنند، افزود: در طول اجرای این عملیات‌ها همچنین ۲۹۸ لیتر شربت متادون و ۱۷ لیتر مایع اولیه ساخت مواد مخدر صنعتی شیشه کشف شد.

سردار مطهری زاده با بیان اینکه در همین رابطه ۸ سوداگر مرگ دستگیر و بعد از تشکیل پرونده به دادسرا معرفی شدند، تصریح کرد: توقیف تعداد ۴ دستگاه خودرو که توسط این افراد در امر حمل و جابجایی مواد مخدر مورد استفاده قرار می‌گرفت نیز از دیگر اقدامات مأموران در این عملیات‌ها بوده است.

فرمانده انتظامی خراسان شمالی با تاکید بر اینکه برخورد قاطعانه با سوداگران مرگ که سلامت و آینده جوانان این مرزو بوم را به خطر می‌اندازند با قدرت در سرلوحه کار است، خاطر نشان کرد: با اشرافیت اطلاعاتی که وجود دارد، هرگز اجازه نمی‌دهیم تا مجرمان و خصوصاً سوداگران مرگ به راحتی در سطح جامعه جولان دهند و از مردم عزیز هم انتظار داریم تا در صورت اطلاع از فعالیت اینگونه افراد در طح جامعه بلافاصله مراتب را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.