اجرای طرح همیاران امنیت در دزفول آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار ویژه شهرستان دزفول شامگاه شنبه در حاشیه آغاز این طرح در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از ابتدای فعالیت در فرمانداری ویژه دزفول، ایده نگهبان محله با یک ساز و کار اساسی و مطمئن مطرح و پیگیری شد.

علی فرهمندپور افزود: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی‌بر این‌که ملت احتیاج دارد در محیط زندگی خود از امنیت شهروندی برخوردار باشد و خانه‌ها، محیط زندگی، کسب‌وکار مردم و غیره باید امن باشد اجرای طرح نگهبان محله به‌طور جد پیگیری شد.

فرماندار ویژه شهرستان دزفول با اشاره به استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در این طرح، گفت: این طرح که با عنوان همیاران امنیت به مرحله اجرا رسیده است، علاوه‌بر کاهش جرم در سطح شهرستان، موجب اشتغال‌زایی برای جوانان نیز خواهد شد.

فرهمندپور ادامه داد: این طرح پس‌از ماه‌ها بررسی در ابعاد مختلف از امشب به مدت سه ماه در یکی از مناطق شهر به‌صورت آزمایشی اجرا خواهد شد و به مراتب مناطق تحت پوشش طرح همیاران امنیت افزایش خواهند یافت.

وی تصریح کرد: در این طرح علاوه بر همیاران، منازل و املاک اشخاص بیمه خواهند شد تا در صورت وقوع هرگونه اتفاق، خسارت وارد شده پرداخت شود.

فرماندار ویژه دزفول با اشاره به اینکه این طرح با حمایت شورای تأمین اجرا شد، عنوان کرد: نرم افزاری مخصوص برای طرح همیاران امنیت طراحی شده تا مردم همیارشب محله خود را شناسایی کنند و حتی سایر امور خود از جمله زمان اسباب کشی و هرگونه اقدام مشابه را برای تأمین امنیت بیشتر اطلاع دهند.

فرهمند پور اضافه کرد: تمامی همیاران این طرح گزینش شده‌اند و در مراحل بعد نیز شرکت‌های فعال در حوزه امنیت و حراست می‌توانند با تحت پوشش قراردادن محله‌های شهرستان مشارکت داشته باشند.

وی بیان کرد: قطعاً وجود امنیت پایدار و فراهم شدن آسایش و آرامش یکی از مطالبات مهم و بنیادی مردم است که برای محقق شدن آن از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.

فرماندار ویژه شهرستان دزفول از شهروندان خواست در راستای هرچه بهتر اجرا شدن این طرح و ارتقای آن همکاری لازم را داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار ویژه شهرستان، دادستان، فرمانده انتظامی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج، رئیس شورای اسلامی شهر، سرپرست شهرداری و برخی کسبه تحت پوشش طرح نگهبان محله در آئین آغاز این طرح حضور داشتند.