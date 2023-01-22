۵ نفر از عاملان درگیری توام با تیراندازی در کردکوی دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ امیر باقری شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر نزاع و درگیری منجر به تیراندازی دریکی از محلات شهرستان کردکوی، بلافاصله ماموران انتظامی به محل مورد نظر اعزام شدند.

فرمانده انتظامی کردکوی افزود: در بررسی پلیس مشخص شد تعدادی از افراد با یکدیگر درگیر شدند که مجروحان این نزاع توسط عوامل امدادی و انتظامی به بیمارستان منتقل شدند.

وی تصریح کرد: علت و انگیزه درگیری و نزاع، اختلاف بین دو طرف بر سر مسائل شخصی و خانوادگی بوده است.

باقری گفت: وقوع چنین نزاع‌هایی مصداق بارز اخلال در نظم عمومی است، از این رو پلیس با اقتدار و بدون مماشات با برهم زنندگان نظم عمومی برخورد خواهد کرد و اجازه قدرت نمایی و عربده کشی را نخواهد داد.

فرمانده انتظامی کردکوی افزود: پنج نفر از عاملان اصلی درگیری دستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.