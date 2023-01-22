۲ فروند شناور حامل قاچاق در استان بوشهر توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یدالله شرفی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به منظور مقابله با قاچاق کالا از همه ظرفیت‌ها تستفاده می‌شود و شاهد کشفیات گسترده‌ای در سطح استان هستی.

وی اضافه کرد: در اجرای طرح سراسری قاچاق خروجی کالاهای معیشت محور و در پی اقدام اطلاعاتی منسجم مرزبانی استان، ۲ فروند شناور حامل حجم زیادی کالای قاچاق با تلاش مأموران در اسکله بندر عامری شناسایی و توقیف شدند.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر افزود: مأموران مرزبانی در بازرسی از شناوران توقیفی هزار و ۴۴۰ ثوب انواع پوشاک، ۱۹ دستگاه موتور پاکشتی، ۱۴۴ جف کفش بچه‌گانه، چهار عدد لوازم یدکی خودرو، ۹۱۷ دستگاه تلفن رومیزی، ۱۹ دستگاه لپ‌تاپ، ۱۴۳ دستگاه چرغ خیاطی، ۵۰ دستگاه موبایل و ۱۴ دستگاه مبدل شبکه ارتباطی تلفن فاقد هرگونه مدارک مثبت گمرکی کشف کردند.

وی با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی کالای کشف شده را بالغ بر ۱۲۲ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال برآورد کردند، ادامه داد: در این رابطه سه نفر دستگیر و ضمن تشکیل پرونده مقدماتی به مرجع قضایی تحویل داده شدند.