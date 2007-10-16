هشدار شورای همکاری خلیج فارس درباره جانبداری آمریکا از اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو سوا،"عبدالرحمن العطیه" با انتقاد از سیاستهای جانبدارانه جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا دربرابر رژیم صهیونیستی، واشنگتن را به اتخاذ سیاستی عادلانه و متوازن بدون جانبداری ازمواضع اسرائیل فراخواند تا به این ترتیب زمینه تشکیل کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس در کنار اسرائیل فراهم شود.

درعین حال عبدالرحمن العطیه، ایهود اولمرت نخست وزیر رژیم صهیونیستی را به تلاش برای به شکست کشاندن کنفرانس به اصطلاح صلح با هدف حفظ قدرت خود در داخل اسرائیل متهم کرد.

دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس درکنفرانس مطبوعاتی خود درباره اینکه کنفرانس پاییز بعد از اظهارات اولمرت به مراسمی صرف و ویژه تبدیل شود، هشدار داد.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی اخیرا اعلام کرد: درکنفرانس صلح هیچ بیانیه ای صادر نمی شود، بلکه تنها مواضع طرفهای شرکت کننده اعلام می شود.

قرار است کنفرانس پیشنهادی به اصطلاح صلح جرج بوش در ماه نوامبردرآناپلیس آمریکا برگزار شود.