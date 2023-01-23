تامین برق واحدهای احداث شده مسکن ملی دهدشت بزودی عملیاتی می شود

محمد مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: برق رسانی به مجموعه طرح نهضت ملی مسکن با همکاری اداره راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و شرکت توزیع نیروی برق استان بعد از تقسیم کار محقق و برق پایدار مسکن ملی کهگیلویه تأمین خواهد شد.
وی با بیان اینکه اجرای این طرح، پروژه سنگینی است و با اعتبارات داخلی شرکت برق قابل انجام نیست تصریح کرد: با یک تقسیم کاری خرید شبکه ۳۳ ولت و ترانس را راه و شهرسازی و بنیاد مسکن تقبل کنند.
مرادی همچنین گفت: اجرای طرح شبکه فشار ضعیف، روشنایی و طراحی کامل را هم شرکت برق انجام خواهد داد.
مرادی بیان داشت: برای اجرای این طرح باید ۳۸ ترانس، ۴ کیلومتر شبکه فشار متوسط و ۸ کیلومتر شبکه فشار ضعیف نیز احداث شود.
وی همچنین نیاز به ۷۰ اصله پایه بتنی فشار متوسط، ۲۰۱ اصله پایه بتنی فشار ضعیف و نصب ۱۸۲ چراغ روشنایی را از دیگر امکانات لازم برای اجرای این طرح عنوان کرد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گفت: با بررسیهای انجام شده برای برق رسانی به طرح بزرگ مسکن ملی شهرستان کهگیلویه ۷۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.
مرادی خاطر نشان کرد: در نخستین گام کوچه اول ساختمانهای نزدیک به اتمام که نیاز به شبکه فشار ضعیف دارند و حدود ۲۵۰ متر است تا هفته آینده شبکه برق آنها تأمین و تکمیل خواهد شد.
وی یاد آوری کرد: برق رسانی ۴۸ واحدی به مناقصه رفته و پیمانکار در مرحله انعقاد قرار داد است و بزودی وارد فاز اجرایی میشود.
مرادی گفت کرد: در بقیه پروژه بستگی به اعتبار و بصورت مشارکتی در حوزه راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و شرکت توزیع نیروی برق با مشخص بودن سهم هر حوزه متناسب با تخصیص اعتبار پیشرفت پروژه رقم خواهد خورد.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد در پایان از بهینه سازی شبکههای برق کهگیلویه خبر داد و گفت: طرح جهادی سیم به کابل، اصلاح شبکه فشار ضعیف و زیبا سازی مبلمان شبکه فشار ضعیف هوایی در دستور برنامه قرار دارد.
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