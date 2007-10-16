رئیس مجلس خبرگان رهبری به مازندران سفر می کند

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : آیت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی برای حضور در مراسم ربع قرن تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی و افتتاح مجتمع بزرگ آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری به استان سفر می کند.

کیومرث نیاز آذری خاطرنشان کرد : در این سفر دانشگاه علوم انسانی، مجتمع خدماتی رفاهی دانشگاه مورد بهره برداری قرار می گیرد.

وی ادامه داد : آیت الله هاشمی رفسنجانی در این سفر از روند احداث دانشکده پرستاری مامائی، آزمایشگاه، ساختمان اداری و مجتمع ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری بازدید خواهد کرد.

در این سفر دکتر عبدالله جاسبی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را در این سفر همراهی می کنند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی همچنین در حاشیه سفر به مازندران در کنگره بزرگ شهدای شهرستان های ساری و رامسر نیز حضور خواهد یافت.



