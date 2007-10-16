امکان ازدواج انسان با روبات !

به گزارش خبرگزاری مهر ، دیوید لوی از محققان برجسته هوش مصنوعی در دانشگاه ماستریخ هلند گفت: این پیش بینی دور از ذهن نیست که تا سال 2050 در ایالت ماساچوست آمریکا ازدواج با روباتها قانونی اعلام شود.

این محقق اخیرا مدرک دکتری خود را بر روی موضوع روابط انسان و روبات اخذ کرده است.

دیوید لوی افزود: طی سالهای گذشته تمایل فراگیری شکل گرفته مبنی بر آنکه روبات ها بیش از گذشته با ظاهری مشابه انسانها طراحی و ساخته شوند. همچنین این تمایل نیز شدت یافته است که ارتباط میان دنیای روبات ها و انسانها بیش از گذشته شود.

بر اساس پیش بینی این محقق، در آینده روباتها انسانی تر خواهند شد و دارای شخصیتی خواهند شد که انسان ها مجذوب آنها شده و به آنها علاقمند می شوند و حتی ممکن است با آنها ازدواج کنند.

بر اساس گزارش لایو ساینس، این درحالی است که سال گذشته هنریک کریستین موسس شبکه تحقیقات روباتیک اروپا پیش بینی کرده بود مردم تا 5 سال آینده بتوانند رواتبط نزدیکتری با روباتها داشته باشند و دیوید لوی نیز این پیش بینی را محتمل دانسته است.