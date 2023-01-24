صادرات و واردات در گمرکات استان بوشهر افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علی سلیمانی صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در ۱۰ ماه ابتدایی سال جاری صادرات کالا از طریق گمرکات استان بوشهر به ۱۱.۵ میلیارد دلار رسیده است.

وی با اشاره به افزایش ۴۵ درصدی ارزش کالای صادرات گمرکات استان بوشهر طی ۱۰ ماهه سال جاری بیان کرد: در این مدت میزان صادرات استان بوشهر از نظر وزنی افزایش هشت درصدی داشته است.

مدیرکل گمرک بوشهر تاکید کرد: عمده محصولات صادراتی استان بوشهر شامل محصولات پتروشیمی، مواد معدنی، انواع آبزیان، سبزی و صیفی‌جات است.

افزایش واردات کالا

وی خاطر نشان کرد: محموله‌های استان بوشهر به چین، امارات متحده عربی، هندوستان، آفریقای جنوبی، ترکیه، پاکستان، موزامبیک، نیجریه، تایلند، سودان و دیگر کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر شده است.

سلیمانی از افزایش واردات کالا و ترخیص در گمرکات استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: در ۱۰ ماه امسال ۱.۶ میلیارد دلار کالا وارداتی از گمرکات استان بوشهر ترخیص شده است.

وی افزود: واردات کالا از گمرکات استان بوشهر در ۱۰ ماه امسال از نظر وزنی نسبت به سال قبل ۲۶ و ارزشی ۴۴ درصد افزایش یافته است.