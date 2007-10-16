به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان می توانند با ارائه شماره پرونده و مشخصات شناسنامه ای، کارنامه نهایی خود را از سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org دریافت کنند.

در کنکور امسال حدود 500 هزار داوطلب پذیرفته شده اند که 75 تا 80 هزار نفر از این تعداد در دوره های روزانه پذیرش شده اند.

آزمون سراسری سال 1386 با 311 هزار و 83 داوطلب در گروه علوم ریاضی و فنی، 434 هزار و 513 نفر در گروه علوم تجربی، 502 هزار و 344 نفر در علوم انسانی، 92 هزار و 395 داوطلب در هنر و 222 هزار و 68 داوطلب در گروه آزمایشی زبان های خارجی در صبح و بعد از ظهر روزهای 7، 8 و 9 تیرماه در 382 شهرستان و بخش کشور و در 17 کشور خارجی برگزار شد.