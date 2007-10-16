لایحه بودجه 87 یک ماده واحده دارد و تبصره های آن حذف شده است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، حسینی که در حاشیه جلسه علنی امروز با خبرنگاران گفتگو می کرد، اظهار داشت: تبصره های دائمی لایحه بودجه که فاقد، هیئت بودجه ای هستند و همواره در لوایح بودجه تکرار می شوند، نهایی شده اند و ظرف هفته آینده برای قانون شدن به نهاد قانونگذاری ارائه خواهند شد.

وی تعداد این تبصره ها که با فوریت ارائه خواهند شد، 37 مورد مربوط به لایحه بودجه سال جاری به علاوه 3 تبره جدید عنوان کرد.

حسینی با تاکید بر اینکه دولت لایحه بودجه سال آینده را آذر ماه تقدیم مجلس می کند، متذکر شد این لایحه در پنجاه صفحه مختصر و مفید خواهد بود.

معاون پارلمانی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در پاسخ به برخی نمایندگان که معتقدند ارائه لایحه بودجه به صورت کلی مانع از ایفای نقش آفرینی آنها در تدوین قانون بودجه می شود، گفت: نمایندگان ملت باید اهداف کلی و سیاست های کلان و چارچوب بودجه را رصد کنندو

وی در پایان خاطر نشان کرد: جزییات لایحه بودجه مربوط به اجراییات و در حوزه کاری دولت است و مجلس باید اجازه دهد دولت در عرصه اجرا قدرت مانور داشته باشد.