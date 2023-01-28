استانداری که وزیر شد و استخری که ساخته نشد

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: سال ۱۳۸۶ یعنی ۱۷ سال قبل زمانی که سید صولت مرتضوی به عنوان استاندار خراسان جنوبی به بشرویه سفر کرد، کلنگ احداث استخر شنای بشرویه را به زمین زد تا با ساخت آن به یکی از درخواست‌های مردم این شهر به ویژه جوانان و نوجوانان پاسخی شایسته داده شود.

از آن زمان سال‌های می‌گذرد و هرگاه مسئولی به این شهر سفر می‌کند یکی از درخواست‌های اصلی مردم این شهر اقدام برای تکمیل استخرشنای بشرویه است.

ملانوری استاندار سابق خراسان جنوبی ۲۱ آذر ماه ۱۴۰۰ از وضعیت پروژه استخر سرپوشیده بشرویه بازدید کرد تا بلکه گره‌ای از کلاف سر در گم این پروژه به انگشت تدبیر خود بگشاید.

اما این پروژه که با مساحت هزار و ۴۵۰ مترمربع سال ۸۶ آغاز شده بود و در زمان این بازدید گفته شد ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، در دولت گذشته تکمیل نشد.

مدیرکل ورزش و جوانان وقت استان درباره آخرین وضعیت این پروژه نیمه تمام تا آن زمان گفته بود امسال ۱۵ میلیارد ریال از محل منابع مالی ملی و استانی برای تکمیل استخر شنای بشرویه با ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی اختصاص یافته است.

وعده ای که محقق نشد

حسن عزیزی ادامه داده بود: از این میزان یک میلیارد تومان با پیگیری‌های مستمر مجموعه مدیریتی ورزش و جوانان استان، استاندار و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، توسط وزیر ورزش و جوانان به این پروژه اختصاص پیدا کرد که نشانگر پیگیری مجموعه مدیریتی استان برای جذب این منابع ملی است.

وی اظهار داشته بود: از منابع استانی نیز با همراهی مجموعه استانداری از اوراق و پول نقد، مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان به این پروژه اختصاص داده شد و با این تخصیص مطالبات پیمانکار پروژه پرداخت و پیشرفت و تکمیل آن تسریع خواهد شد.

به گفته وی عملیات اجرایی استخر شنا بشرویه از سال ۱۳۸۶ با زیربنای هزار و ۱۰۰ مترمربع آغاز شد و به دلیل کمبود و تخصیص کم اعتبارات روند اجرای آن به کندی پیش رفت.

وی تصریح کرد: احداث استخر شنا از سال ۹۰ تا ۹۶ به مدت ۶ سال به دلیل کمبود اعتبار متوقف شد و البته در زمینه اجرای این پروژه یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان دیون به پیمانکار داریم که باید پرداخت کنیم.

عزیزی ادامه داده بود: برنامه ریزی شده تا همزمان با سومین سفر وزیر ورزش و جوانان به استان، دهه فجر سال ۱۴۰۰ ، ۲۲ طرح ورزشی را به بهره برداری برسانیم که در این سفر پیگیر اختصاص اعتبار ویژه برای تکمیل این استخر نیز خواهیم شد.

وی افزود: استخر بشرویه که از پروژه‌های نیمه تمام استان و مطالبات به حق مردم این دیار است، فاز دوم آن در حال تکمیل است که دهه فجر امسال این فاز به پایان می‌رسد.

وی اظهار کرد: فاز سوم این پروژه نیاز به چهار میلیارد تومان منابع دارد و دنبال این هستیم که با استفاده از ظرفیت‌های قانونی بتوانیم این منابع را تأمین کنیم.

وی افزود: اگر بتوانیم امسال منابع مورد نیاز پروژه را تأمین کنیم، بلافاصله مناقصه فاز سوم این پروژه را برگزار و عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد و تا پایان دولت به عنوان دهمین استخر سرپوشیده ورزشی استان به بهره برداری خواهد رسید.

وزیر سابق ورزش و جوانان هم سال ۱۴۰۰ در سفر به بشرویه به همراه مسئولان ارشد آن زمان استان از استخر شنای بشرویه با هدف برنامه ریزی برای تسریع در تکمیل این پروژه بازدید کرد اما این بازدید هم کارساز نبود.

گره ای که باز نشد

تا این که با تشکیل دولت سیزدهم جواد قناعت استاندار خراسان جنوبی به این شهر سفر کرد و مصوب شد که ۵۰ درصد اعتبار مورد نیاز در این زمینه از محل اعتبارات سفر وزیر ورزش و جوانان به استان و ۵۰ درصد دیگر آن را استانداری خراسان جنوبی پرداخت کند اما گویا این سفر هم نتوانست طلسم ۱۷ ساله این پروژه را باطل کند.

در سفر دوم رئیس جمهور به خراسان جنوبی سید صولت مرتضوی که ۱۷ سال پیش به عنوان استاندار کلنگ این پروژه را به زمین زده بود به عنوان نماینده دولت و این بار در قامت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بشرویه حضور پیدا کرد و مردم این شهر از او خواستند استخری را که ساخت آن را شروع کرده با پی گیری برای تخصیص اعتبار از محل این سفر زمینه اتمام آن را فراهم کند.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی در پاسخ به سوال‌های خبرنگار مهر در این باره گفت: هرچند سفر وزیر ورزش و جوانان به استان تاکنون انجام نشده اما از اعتبارات آن برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام بهره گرفته ایم.

مصوبه ای از سفر رئیس جمهور برای پروژه ابلاغ نشده است

محمد حسین خسروی با اشاره به این که از اعتبارات سفر وزیر ورزش و جوانان به استان حدود دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای این منظور تخصیص یافت که ۱.۵ میلیارد تومان آن بابت طلب‌های پیمانکار پرداخت شد ولی تا این لحظه از محل اعتبارات سفر دوم رئیس جمهور برای تکمیل استخر شنای بشرویه مصوبه‌ای به ما ابلاغ نشده است..

به گفته وی این پروژه حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و به ۱۵ تا ۲۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر برای اتمام آن نیاز است.

به گفته وی حدود یک و نیم میلیارد تومان اعتبار در سفر اول رئیس جمهور به استان برای این پروژه در نظر گرفته شد که حدود ۷۰۰ میلیون تومان آن برای تأخیر و تعدیل به پیمانکار پرداخت شد.

وی در خصوص علت پرداخت مبالغی به عنوان بدهی به پیمانکار با وجود رکود در این پروژه گفت: از آنجایی که ساخت این استخر به جای این که در قالب موافقت نامه اجرایی شود، به شکل قرار دادی انجام می‌شود برای تأخیر در اجرای آن باید به پیمانکار مبالغی پرداخت شود.

فرماندار بشرویه هم در این خصوص به مهر گفت: با توجه به این که ارتقاء بشرویه به شهرستان با پی گیری های مرتضوی استاندار وقت انجام شده بود، سفر وی به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نماینده دولت در راستای سفر دوم رئیس جمهور، بازتاب مثبتی در بین مردم این شهرستان داشت.

علیزاده با اشاره به این که در این سفر برای تأمین اعتبار از پروژه‌های نیمه تمام بشرویه بازدید شد، افزود: یکی از این پروژه‌ها استخر شنایی بود که توسط مرتضوی به عنوان استاندار خراسان جنوبی کلنگ احداث آن به زمین زده شد.

وی با بیان این که این پروژه در هشت سال گذشته مورد بی مهری قرار گرفته است، تصریح کرد: ۱۷ سال پیش این استخر با کمتر از یک میلیارد تومان به بهره برداری می‌رسید اما در حال حاضر برای تکمیل آن به حدود ۱۸ میلیارد تومان نیاز است.

از زمان تصدی سید صولت مرتضوی به عنوان استاندار خراسان جنوبی تا به ۱۷ سال می گذرد و استاندار وقت این پروژه این بار در قامت وزیر از آن بازدید کرد اما به گفته مسئول ورزش استان هنوز مصوبه ای برای این پروژه ابلاغ نشده و مطالبه مردم شهرستان بشرویه برای تکمیل این پروژه ۱۷ ساله محقق نشده است .