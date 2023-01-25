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۵ بهمن ۱۴۰۱، ۸:۱۴

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان همدان:

«۲۲ بهمن» اوج اقتدار ایران قوی و استوار است

«۲۲ بهمن» اوج اقتدار ایران قوی و استوار است

همدان- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان همدان با بیان اینکه ۲۲ بهمن اوج اقتدار ایران قوی و استوار است، موضوع «جهاد تبیین» را مهمترین عملکرد راهبردی مسئولان بیان کرد.

‌حجت الاسلام سیدحسن فاضلیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تقارن دهه فجر امسال با ایام مبارک ماه رجب، گفت: امسال مسئولان باید بیش از گذشته در میدان عمل حضور داشته باشند زیرا اثربخشی آن بیشتر است.

وی، موضوع «جهاد تبیین» را مهمترین عملکرد راهبردی مسئولان بیان کرد و افزود: در حال حاضر، فضای مجازی در اختیار جبهه مخالف است و این موضوع کار را برای ما دشوار و پیچیده کرده اما نباید میدان را خالی کنیم.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان همدان با تاکید بر اینکه ۲۲ بهمن اوج اقتدار ایران، قوی و استوار است؛ خاطرنشان کرد: حضور پر شور مردم در راهپیمایی‌ها امید را در دل دوستان زنده و دشمنان را مأیوس می‌کند.

کد مطلب 5691397

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