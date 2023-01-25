‌حجت الاسلام سیدحسن فاضلیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تقارن دهه فجر امسال با ایام مبارک ماه رجب، گفت: امسال مسئولان باید بیش از گذشته در میدان عمل حضور داشته باشند زیرا اثربخشی آن بیشتر است.

وی، موضوع «جهاد تبیین» را مهمترین عملکرد راهبردی مسئولان بیان کرد و افزود: در حال حاضر، فضای مجازی در اختیار جبهه مخالف است و این موضوع کار را برای ما دشوار و پیچیده کرده اما نباید میدان را خالی کنیم.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان همدان با تاکید بر اینکه ۲۲ بهمن اوج اقتدار ایران، قوی و استوار است؛ خاطرنشان کرد: حضور پر شور مردم در راهپیمایی‌ها امید را در دل دوستان زنده و دشمنان را مأیوس می‌کند.