علی فراقی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در توضیح معاملات دیروز بازار سرمایه گفت: از نحوه معاملات بازار در اکثر نمادها مشخص بود نمادها در وضعیت تعادلی به سر بردند که البته این را می‌توان به عدم وجود و پیش آمدن خبر خاصی همانند دیروز دانست که نتواند تأثیر هیجانی خاصی بر بازار بگذارد.

فراقی افزود: مورد منفی که می‌توان در پله اول از لحاظ تکنیکالی وارد دانست افت قابل توجه اندازه کندل های شاخص‌های بازار است که به خوبی رفته عدم شادابی را منعکس می‌کند و نشان می‌دهد که بازار از کمبود پول قابل توجهی نسبت به هفته‌های گذشته رنج می‌برد که اگر ما نگاهی به نمودارهای ورود پول به بازار، میزان ارزش معاملات و حجم معاملات بازار داشته باشیم به خوبی این نظر را تأیید می‌کنند.در قسمت دیگر هرچند به میزان قابل توجهی مقدار ورود پول به صندوق‌های درآمد ثابت را شاهد نیستیم ولی با توجه به ورود کم رمق پول به بازار بالاخره تأثیر خود را بر بازار خواهد گذاشت.

این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: یکی از دلایلی که به خوبی می‌تواند تسهیل کننده این عدم جذابیت و کم توانی بازار باشد سیاست‌های جدید سیاست گذار درون بازار موازی مانند بازار ارز است که با افزایش میزان آن برای هر فرد از ۲۰۰۰ به ۵۰۰۰ با مقدار افزایش قابل توجه آن بیش از پیش این بازار را مورد توجه و جذاب کرده است و به راحتی می‌توان از گپ یا فاصله قیمتی شکل گرفته با ارز تخصیص یافته و ارز بازار آزاد استفاده نمود و در مدت کوتاهی یک بازده مناسب کسب نمود ولی عملاً فعالیت در این بازار به غیر این بازده برای هیچ شخص حقیقی یا حقوقی دیگری نتیجه مثبتی نخواهد داشت و چه بسا بهتر است این گونه تصمیمات در جهت بازارهای بهتری همچون بازار سرمایه اخذ شود زیرا صرفاً در یک بازده ساده خلاصه نمی‌شود و مکانیسمی که دارد در همه جهات مثبت واقع می‌شود یا حداقل از اکثر بازارها مناسب‌تر عمل می‌نماید.

فراقی تشریح کرد: بازار در کلیت همانند لیدر قدیمی خود هرچند علیرغم میل باطنی افراد فعال بازار همان صنعت خودرو خصوصاً ایران خودرو بوده که در صورت رهایی از این شرایط خود می‌تواند گام بعدی خود را شروع نماید و همانند گفته‌های قبلی همانطور هم که از نمودارهای شرکت‌ها و شاخص‌ها قابل ملاحظه است کوچک ترها خصوصاً در این زمان افت نقدینگی می‌توانند مورد پسند تر برای بازار واقع گردند.

علی فراقی در پیش بینی وضعیت بازار در هفته آینده نیز گفت: اگر بازار اندک زمانی از شر تصمیمات و خبرهای ناگهانی به دور باشد به خوبی می‌تواند پول مورد نیاز خود را جذب نماید و بیشتر سرمایه گذاران در پله اول نیازمند یک شرایط با ثبات حداقل از لحاظ تصمیمات و سیاست گذاری هستند.