داود شایقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: برای این ابر پروژه استانی در سال‌های اخیر منابع خوبی اختصاص یافته تا با تأمین ۱۵۰ لیتر آب ساکنان ۲۳۴ قشلاق عشایری از آب پایدار و سالم بهره مند شوند.

وی ارتقای ظرفیت این مجتمع را تا سه برابر یادآور شد و خاطرنشان کرد: با تعیین اعتبار ملی تلاش می‌کنیم تا بدهی پیمانکاران پرداخت و در ایام دهه فجر فاز اول این پروژه به بهره برداری برسد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل افزود: در کنار رفع دغدغه آب عشایر جامعه ۶۶ هزار نفری عشایر استان در سنگر تولید و توانمندی اقتصادی استان نیز پیشرو و پیشتاز عمل می‌کنند.

شایقی بیان کرد: جامعه عشایری استان اردبیل جامعه مولد و در عین حال کمک کننده به توانمندی اقتصادی در عرصه‌های مختلف است که توانسته چرخ تولید را به حرکت درآورده و این سنگر را تقویت کند.

وی تصریح کرد: در کنار این توانمندی جوامع عشایری استان بزرگترین ظرفیت برای توسعه بوم گردی و راه اندازی میز صنایع دستی هستند تا تولیدات خود را در این حوزه‌ها عرضه کنند.

پرداخت ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات کم بهره به عشایر استان اردبیل

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل گفت: قرار است از محل تبصره ۱۶ و با عنایت استاندار اردبیل ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات کم بهره برای جامعه عشایری پرداخت شود.

شایقی مشکل و دغدغه جامعه عشایری را در تأمین نهاده‌های دامی یادآور شد و بیان کرد: قرار است برای تأمین نقدینگی عشایر به هر سرپرست خانوار عشایر ۱۵۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت شود تا در خرید نهاده‌های دامی با توجه به شرایط خشکسالی و تورم موجود مشکلی نداشته باشیم.