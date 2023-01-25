«اعتکاف» فرصتی برای بازیابی هویت جوانان

حجت الاسلام روح الله حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ماه رجب از نیکوترین ماهها و متعلق به ذات باری تعالی بوده و روزهای اعتکاف همچون دُرّی درون این صدف است؛ اظهار کرد: در این ماه، خوان نعمت و موهبت الهی آماده است تا درون قلبهای کسانی که با دستان خالی به استقبال او میروند سرشار از نور خدایی کند.
وی با اشاره به اینکه اعتکاف تمرین از دیگران بریدن و بندگی، روزنهای برای ورود به عالم بالا و مقدمهای است برای ترک گناه گفت: در این مراسم معنوی، نوجوانان و جوانان نیز مانند نگین انگشتری دربین معتکفین میدرخشند و صفای غیر قابل وصفی به این مراسم معنوی میدهند.
رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان رزن با بیان اینکه در اعتکاف مهمترین چیزی که برای یک جوان مطرح بوده، بازیابی هویت و قوی کردن باورهایش است؛ عنوان کرد: هر روزه به دلیل ندانستن این مطلب مهم، بسیاری از جوانها در گرداب تهاجم از سوی افراد یا کشورهایی که قصد سو استفاده از کشور و این جوانان عزیز را دارند، غرق میشوند.
حجت الاسلام حسینی با اشاره به اینکه خوشبختانه کشور ایران سرزمینی اسلامی است و به سمت و سویی پیش میرود که باید به گفته مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، جوانها در شکلی که اسلام میپسندد، زندگی کنند.
وی ادامه داد: در مراسم باشکوه و با عظمت اعتکاف، جوان و نوجوان ما برای پی بردن به اصالت خویش، به قرآن کریم، مناجات، عبادت و خلوت با خدای خود روی میآورند.
حجت الاسلام حسینی بیان کرد: خداوند تبارک و تعالی لذت میبرد از نگریستن به جوانی که سه روز از همه چیز خود گذشته و بی ریا و باصفا و در اوج فروتنی، در خانه خدا با پروردگار خود نجوا میکند و اینگونه میگوید «نیستم نیست که هستی همه در نیستی است هیچم هیچ که در هیچ نظر فرمایی.»
رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان رزن با بیان اینکه تا دیروز جوانانی بودند که سجادههایشان را برای شهادت گسترده بودند و عطر حضورشان جبهههای جنگ را سرشار کرده بود اما امروز جوانان و نوجوانان ما در محاصره شبیخونی دشوارتر قرار گرفتهاند؛ گفت: بهترین و ایمنترین پناهگاه، یاد خدا و در آغوش خدا قرار گرفتن است و اعتکاف فرصت مغتنمی برای پناه گرفتن در آغوش خدا به دور از همه هیاهوهاست، تا همه سیم خاردارهای فکری و وسوسههای دشمنان را کنار زده و از معبر صفای نماز و روزه در مسجد به خدا برسند.
این مسئول با اشاره به اینکه در روایات فراوانی به جوانان و نوجوانان توصیه شده که امام صادق (ع) فرمودند: عَلَیکَ بِالأحداثِ فَإنَّهُم أسرَعُ إلی کُلِّ خَیرٍ (جوانان را دریاب زیرا که آنان سریعتر به کارهای خیر رو میآورند) ادامه داد: مولای متقیان علی (ع) در وصیتی به فرزندش امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: دل جوان، مانند زمین کشت نشده است. آنچه در آن افکنده شود، میپذیرد. از این رو پیش از آنکه دلت سخت گردد به تربیت تو همت گماشتم.
حجت الاسلام حسینی با اشاره به اینکه پیامبر اکرم (ص) فرمودند: هر کس در جوانی بیاموزد، آموختهاش مانند نقش بر سنگ است و هرکس در بزرگسالی بیاموزد، مانند نوشتن بر روی آب است؛ خاطرنشان کرد: امیدوارم خداوند به حق صاحب این ایام امیرالمومنین علی (ع) به نوجوانان و جوانان ما عزت بیش از پیش عنایت نماید و آنها را از فتنههای آخرالزمان در امان بدارد.
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