ستاد مردمی حمایت از جوانی جمعیت در استان مرکزی تشکیل می شود

حجت الاسلام رضا تاج آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به موانع و آسیب‌های موجود در حوزه رشد جمعیت اظهار داشت: در خصوص موانع رشد جمعیت با توجه به بوم و شرایط هر منطقه موانعی وجود دارد این موانع مشترک هستند که پرداختن به آنها قطعاً مؤثر خواهد بود.

دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان مرکزی با بیان اینکه متأسفانه فرهنگ فرزند نیاوری امروز در بسیاری از خانواده‌ها نهادینه شده است، گفت: به طور مثال مادری که می‌خواهد فرزند خود را به دنیا بیاورد در بچه اول و دوم خیلی سختی وجود ندارد ولی در بچه سوم مادر مورد شماتت و ملامت قرار خواهد گرفت.

تاج آبادی وجود متخصصین در این حوزه را مشکل مهم دیگر دانست و گفت: متأسفانه عوض کردن نظر متخصصین بسیار مشکل است و در سفری که پروفسور اکبری به استان مرکزی داشتند این موضوع مطرح شد و امیدواریم کار اساسی برای همراه کردن متخصصین انجام شود.

وی افزود: برخی از متخصصین ضربه بزرگی به فرهنگ فرزند آوری زده‌اند که پیری جمعیت امروز بخشی ناشی از عملکرد آنها است و این نظر پرفسور اکبری به عنوان متخصص در این حوزه است که در نشست شورای اداری استان مطرح کردند.

دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان مرکزی مشکلات معیشتی را از دیگر موانع رشد جمعیت و کشور خواند و بیان کرد: متأسفانه برخی از ضروریات بچه داری امروز قیمت‌های بسیار بالایی دارند و برخی از مشکلات دیگر اقتصادی در این خصوص اثرگذار است.

مسئله فرهنگ مهمترین مشکل در حوزه فرزند آوری

وی با بیان اینکه مهمترین مشکل در حوزه رشد جمعیت مسئله فرهنگی است، افزود: قشر مرفه جامعه علیرغم نداشتن دغدغه مالی تمایلی به فرزند آوری ندارند و برخی حاضر هستند سگ داشته باشند اما بچه نداشته باشند و این معضل بزرگی است که باید برای آن راهکار ویژه ای داشت.

تاج آبادی با اشاره به اینکه مشکل تربیتی از دیگر موانع رشد جمعیت است، گفت: امروز با توجه به فراگیر شدن فضای مجازی و کم حوصلگی والدین تربیت تلویزیونی و مجازی امروز به آسیب بزرگی تبدیل شده و این گوشی‌ها هستند که امروز برای فرزندان تصمیم گیری می‌کنند.

وی با اشاره به اقدامات مهم در استان برای رشد جمعیت بیان کرد: در جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان با مشارکت استانداری و پیگیری خود استاندار اقدامات خوبی در حال انجام است که امیدواریم اثربخش باشند.

دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان مرکزی افزود: تشکیل ستاد مردمی حمایت از جوانی جمعیت مهمترین برنامه در دستور کار است و باید مردم را برای حل مشکل جمعیت پای کار بیاوریم و این ستاد در شورای فرهنگ عمومی استان با تأیید نماینده ولی فقیه در استان مصوب شد.

وی ادامه داد: نقشه راه ستاد مردمی حمایت از جوانی جمعیت تهیه شده و باید کار به شکل مردمی انجام شود و قطعاً گره مشکل جمعیت به دست مردم حل خواهد شد.

تاج آبادی خاطر نشان کرد: مسئولین باید حمایت‌های لازم از حرکت‌های مردمی در حوزه جمعیت را داشته باشند و اگر این اتفاق بیفتد قطعاً شاهد گشایش‌هایی در حوزه رشد جمعیت خواهیم بود.