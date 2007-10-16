قرآن و مسجد عامل وحدت مسلمین است

حجت الاسلام علی ارباب سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد گفت: قرآن و مسجد دو عامل وحدت مسلمین است و دشمن با شناسایی آنها سعی در مهجوریت و دور ساختن این دو از جامعه اسلامی دارد.

وی افزود: امروز مساجد و سیستم تغذیه مالی و معنوی آن برای دشمن اهمیت فوق العاده ای دارد و آنان بر این اعتقادند که این مراکز باید از مسلمین گرفته شود.

دبیر ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور ادامه داد: باید دولتمردان، تصمیم سازان و همه آنهایی که جایگاه و مقامی در کشور دارند و نیز مردم توجه ویژه ای به پایگاه مسلمین داشته باشند.

وی یکی از آرمانهای دولت نهم را تقویت بنیه مساجد کشور اعلام داشت و تصریح کرد: بر این اساس اولویت کار در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به سبب شرایط ویژه ای که فراهم شده است قرآن و مسجد است.

ارباب سلیمانی با اشاره به اینکه مساجد متضمن فرزندان این ملت است و آنان را در برابر آسیبهای اجتماعی بیمه می کند، خاطر نشان کرد: هنگامی که فرزندان ما به مساجد راه پیدا می کنند عمران و آبادانی معنوی مسجد را مهیا ساخته در برابر اتفاقات نابهنگام آماده می شوند و با حضور در این پایگاه معنوی دشمن را به خوبی می شناسند.

وی در پایان سخنان خود از اهدای یک میلیارد تومان کتاب به کتابخانه کانونهای مساجد سراسر کشور تا پایان فروردین ماه سال 86 خبر داد و گفت: تجهیز برخی از کتابخانه ها، ادامه طرح تلاوت نور، آموزش چهره به چهره نیروی انسانی شامل کتابداران، خبرنگاران خبرگزاری شبستان و ... نیز از دیگر برنامه هایی است که ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد قصد دارد در سال آینده به اجرا در آورد.