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۵ بهمن ۱۴۰۱، ۸:۰۱

نمایشگاه دستاوردهای بنیاد ملی نوجوانان کشور در گرگان گشایش یافت

نمایشگاه دستاوردهای بنیاد ملی نوجوانان کشور در گرگان گشایش یافت

گرگان- نمایشگاه دستاوردهای بنیاد ملی نوجوانان کشور در گرگان گشایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه آخرین دستاوردهای بنیاد ملی نوجوانان کشور روز سه شنبه در گرگان گشایش یافته است.

این نمایشگاه در کانون طاهای گرگان با ۶ غرفه راه مربی، هیس طوری، کوله پشتی، رومیزی (گیم بورد)، دختران حاج قاسم و نوآوری فعالیت خود را آغاز کرده و تا امروز (پنجم بهمن) پذیرای علاقمندان به ویژه دانش آموزان و خانواده‌های آنها خواهد بود.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان در این خصوص گفت: این نمایشگاه با هدف تبیین و تشریح آخرین برنامه‌ها و رویکردها در حوزه تعلیم و تربیت در استان گلستان برپا شده است.

حجت الاسلام رضا دیلمی افزود: کنشگران، فرهیختگان و مدیران فرهنگی و تربیتی استان با آخرین دستاوردها در این آشنا می‌شوند.

کد مطلب 5691535

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