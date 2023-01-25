جلسه علنی آغاز شد/ بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت در دستورکار

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۵ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

دستورکار این جلسه به شرح زیر است:

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) (اعاده شده از شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری (اعاده شده از شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی (اعاده شده از شورای نگهبان)

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح اصلاح بند (ب) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده

ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی در مورد طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت

ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

گزارش کمیسیون اصل نود (۹۰) قانون اساسی در مورد عضویت ایران در موافقتنامه آب و هوایی پاریس

انتخاب ناظر در شورای فرهنگ عمومی استان (۹ استان)

انتخاب ناظر در شورای معادن استان (۱۸ استان)

انتخاب ناظر در شورای نظارت بر مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی استان (۱۸ استان)