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۵ بهمن ۱۴۰۱، ۹:۱۷

معاون توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی کرمانشاه خبر داد؛

آمادگی برای صادرات مرغ و تخم مرغ از مرز پرویزخان

آمادگی برای صادرات مرغ و تخم مرغ از مرز پرویزخان

کرمانشاه- معاون توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از آمادگی برای صادرات مرغ و تخم مرغ از مرز پرویزخان خبر داد.

محمدرضا عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به اینکه اقلیم کردستان عراق نیازمند مواد غذایی به ویژه مرغ و تخم مرغ است و واردات از دیگر کشورها هزینه‌های بیشتری را به همراه دارد، صادرات این محصولات از مرز پرویزخان صورت خواهد گرفت.

وی افزود: استان کرمانشاه دارای ۶۰۰ واحد پرورش مرغ است که روزانه ۲۰۰ تن مرغ را تولید می‌کنند در حالی که مصرف استان بین ۸۰ تا ۱۰۰ تن است.

معاون توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه تصریح کرد: بر اساس برنامه ریزی انجام گرفته مرز پرویزخان آمادگی تا دارد تا مرغ و تخم مرغ را به کردستان عراق صادر کند.

گفتنی است، مرز رسمی پرویزخان در شهرستان قصرشیرین به صورت رسمی در سال ۸۶ تأسیس و راه اندازی شد که هم مرز با اقلیم کردستان عراق و در همسایگی استان سلیمانیه قرار دارد.

کد مطلب 5691607

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