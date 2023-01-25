راه یابی ۵ اثر نمایش صحنه ای از فارس به جشنواره تئاتر فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرسول موسوی نژادیان با بی‌نظیر خواندن دستاوردهای تئاتر فارس در سال ۱۴۰۱، گفت: امسال علیرغم محدودیت‌ها و مشکلاتی که در عرصه فعالیت‌های هنری وجود داشت، هنرمندان هنرهای نمایشی استان با تولید و اجرای آثار ارزشمند و شرکت در جشنواره‌های مختلف ملی، سال متفاوتی را برای استان رقم زدند و با رکورد شکنی، حضور در جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر را به سالی به یادماندنی برای تئاتر استان بدل کردند.

او افزود: امسال هر دو نماینده فارس در جشنواره منطقه‌ای بوشهر موفق به حضور در جشنواره بین‌المللی فجر شدند و سه اثر دیگر با موفقیت در جشنواره‌های ملی و نیز ارسال فیلم اجرای آثار خود به جشنواره تئاتر فجر راه یافتند.

معاون هنری فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: استان فارس امسال رتبه اول حضور در جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر را در بین استان‌های کشور به دست آورد.

موسویان‌نژاد با یادآوری اینکه تئاتر خیابانی بازمانده به کارگردانی مریم دهقانی یکم بهمن مقابل تالار وحدت اجرا شد، اضافه کرد: نمایش اسب قاتلین به کارگردانی سید محمد هاشم زاده هفتم بهمن ساعت ۱۸ تالار استاد سمندریان، نمایش میشوسوزوکی (هاراگیری) به کارگردانی اصغر گروسی نهم بهمن ماه ساعت ۱۷ تالار سایه، نمایش دانه‌های کال انجیر به کارگردانی سانیا عاجلی نیز نهم بهم ماه ساعت ۱۸ و ۳۰ در تالار چهارسوی تهران به نمایش گذاشته می‌شود.