سرمایه گذاران و اشتغال افرینان به صورت ویژه حمایت می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی ایمانیه در جلسه‌ی که با حضور بابک عباسپور و علی براتی از سرمایه گذاران حوزه تأسیسات نفت و گاز و پتروشیمی کشور در محل استانداری برگزار شد گفت: استان فارس با توجه به ظرفیت‌های موجود، یکی از نقاط مستعد سرمایه گذاری در کشور است و با توجه به همین ظرفیت‌ها، استانداری فارس از هرگونه سرمایه گذاری در این استان استقبال می‌کند.

استاندار فارس به حمایت همه جانبه تمام دستگاه‌های مرتبط برای تسهیل در صادرات محصولات تولیدی این مجموعه تاکید کرد.

در این جلسه علی براتی با ارائه گزارشی از سرمایه گذاری این مجموعه در شهرستان اقلید و دیگر نقاط استان فارس گفت: با حمایت و همراهی مسئولین شهرستانی و استانی بزودی شاهد اتفاقات خوبی در حوزه‌های مختلف صنعت در سطح شهرستان اقلید و استان فارس خواهیم بود که می‌تواند کمک شایانی در بحث اشتغالزایی در استان فارس باشد.

همچنین در جلسه معاون اقتصادی استاندار فارس با بابک عباسپور و علی براتی از سرمایه گذاران حوزه نفت و گاز و پتروشیمی بر افزایش سرمایه گذاری در حوزه‌های مختلف توسط شرکت‌های داخلی تاکید شد.

در این جلسه محسن ربانی زاده معاون اقتصادی استاندار فارس به تبیین ظرفیت‌های مستعد اقتصادی و ظرفیت ویژه حقوقی استانداری فارس در راستای هموار سازی مسیر سرمایه گذرای موفق در استان پرداخت و گفت: سرمایه گذاری در حوزه‌های مختلف و بنا به پتانسیل‌های موجود هر منطقه از استان فارس از موارد مورد تاکید مدیران این استان است و هموار سازی مسیر سرمایه گذاری به نحوی که بهترین اتفاق ممکن رخ دهد از اهداف مجموعه استانداری می‌باشد.

عباسپور در این جلسه از توان ده هزار میلیارد تومانی سرمایه گذاری در شهرستان اقلید و دیگر نقاط استان فارس خبر داد و افزود: سرعت در اجرای طرح‌های اقتصادی و صنعتی و راه اندازی پروژه‌های مورد نظر در حداقل زمان از دیگر توانایی‌های این گروه سرمایه گذاری است.