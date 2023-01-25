اختصاص ۱۳۰۰ هکتار زمین برای نهضت ملی مسکن در همدان

ایوب اسدالهی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: به محض نهایی شدن این توافقات همزمان ما گروهی را برای طراحی و تفکیک این اراضی در نظر گرفتیم و پس از تصویب قطعات تحویل متقاضیان خواهد شد.

وی با بیان اینکه سهم همدان بر اساس برنامه چهارساله نهضت ملی مسکن در کشور ۹۹ هزار و ۹۴۷ واحد است گفت: زمین لازم برای این تعداد واحد بر اساس فرمول‌های پیشین دو هزار و ۷۰۴ هکتار است.

این مقام مسئول با تأکید بر اینکه بعد از منتفی شدن الحاق اراضی ۶۸۰ هکتاری در شهر همدان عملاً ما به‌دنبال تأمین از طریق تعامل با مالکان خصوصی برآمدیم اظهار کرد: بر این اساس خوشبختانه تاکنون مراحل توافق با این مالکان خوب پیش رفته به طوری که در مراحل نهایی آن قرار داریم و ۸۰ درصد کارهای لازم در این زمینه انجام شده و مباحث انتقال آن در دفاتر رسمی در دست پیگیری است.

وی ادامه داد: البته با مشارکت بنیاد مسکن پس از تأکید استاندار مبنی بر لزوم پای کار آمدن سایر ارگان‌ها به‌تازگی یکسری توافقات صورت گرفته به طوری که قطعاتی در خارج از محدوده شهر، در داخل حریم و با در نظر گرفتن مناسب بودن آن برای امر مسکن شناسایی و مراحل مقدماتی طی شده است.

اسدالهی با اشاره به اینکه در شهر همدان تعداد مساکن پیش‌بینی‌شده در طرح چهارساله ۴۸ هزار و ۵۰۰ واحد است، تصریح کرد: با این تفاسیر کل تعداد متقاضیان ثبت‌نامی در شهر ۵۹ هزار نفر بوده که از این تعداد ۴۶ هزار نفر تأیید شده‌اند اما تنها ۲۸ هزار و ۱۴۸ نفر نسبت به تکمیل پرونده خود اقدام کرده و ثبت‌نام نهایی انجام داده‌اند.

وی با بیان اینکه تعداد واحدهای در حال اجرا در نهضت ملی مسکن سه هزار و ۴۲۷ مورد در کل استان است، خاطرنشان کرد: پس از همدان در شهر ملایر نیز کمی از برنامه عقب بودیم اما خوشبختانه کارهای توافق حدود ۶۰۰ هکتار انجام شده است.

وی در پایان افزود: برای اسدآباد نیز موضوع توافقات آن برای ۱۴ و نیم هکتار در دفترخانه انجام شده و تنها یک موضوع در خصوص آزمایش خاک مطرح شده بود که خوشبختانه نتیجه آن عدم وجود مشکل برای ادامه کار است.