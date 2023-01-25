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۵ بهمن ۱۴۰۱، ۹:۴۷

مدیر روابط عمومی استانداری بوشهر:

ظرفیت‌های رسانه‌ای استان بوشهردر انعکاس خدمات نظام استفاده می‌شود

ظرفیت‌های رسانه‌ای استان بوشهردر انعکاس خدمات نظام استفاده می‌شود

بوشهر- مدیر روابط عمومی استانداری بوشهر گفت: در دهه فجر از همه ظرفیت‌های رسانه‌ای استان بوشهر در جهت انعکاس خدمات نظام و دولت استفاده می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس مطاف صبح چهارشنبه در نشست ستاد دهه فجر شهرستان دشتی با تقدیر از اقدامات روابط عمومی فرمانداری دشتی و رسانه‌ها در بیان انعکاس خدمات نظام و دولت اظهار داشت: روابط عمومی‌ها نقش بسزایی در انعکاس خدمات دولت و نظام در شهرستان‌ها دارند.

مدیر روابط عمومی استانداری بوشهر افزود: در دهه فجر علاوه بر ظرفیت فضای مجازی و رسانه هماهنگی‌های لازم با صدا و سیما برای حضور مدیران جهت انعکاس خدمات صورت گرفته است.

مطاف تصریح کرد: علی رغم خدمات خوبی که نظام و دولت انجام داده ولی به خوبی این خدمات انعکاس داده نشده که می‌طلبد روابط عمومی‌ها این عقب ماندگی‌ها را جبران کنند.

کد مطلب 5691668

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