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۵ بهمن ۱۴۰۱، ۹:۵۶

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی:

پلیس ایران و ترکیه سند همکاری مشترک امضاء کردند

پلیس ایران و ترکیه سند همکاری مشترک امضاء کردند

ارومیه -فرمانده انتظامی آذربایجان غربی از امضای سند همکاری مشترک بین پلیس ایران و ترکیه در استان وان در چهارمین جلسه کمیته فنی مدیرهای امنیت استان های مرزی ایران و ترکیه، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انتظامی آذربایجان غربی، سردار رحیم جهانبخش در این زمینه اظهار کرد: بنا به دعوت پلیس کشور دوست و برادر ترکیه، میهمان رئیس پلیس استان وان بودیم و درباره موضوعاتی چون امنیت مرزها، استرداد مجرمان، مقابله با جرایم سازمان یافته، قاچاق مواد مخدر، قاچاق سلاح و … گفت و گو کردیم.

تسهیل در ترانزیت کالا، تسریع در روند فعالیت بازارچه‌های مرزی مشترک بین ایران و ترکیه از دیگر مباحث مورد طرح در این جلسه بود.

آذربایجان غربی با سه کشور ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان غربی نزدیک هزار کیلومتر مرز مشترک دارد.

کد مطلب 5691700

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