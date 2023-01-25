پلیس ایران و ترکیه سند همکاری مشترک امضاء کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انتظامی آذربایجان غربی، سردار رحیم جهانبخش در این زمینه اظهار کرد: بنا به دعوت پلیس کشور دوست و برادر ترکیه، میهمان رئیس پلیس استان وان بودیم و درباره موضوعاتی چون امنیت مرزها، استرداد مجرمان، مقابله با جرایم سازمان یافته، قاچاق مواد مخدر، قاچاق سلاح و … گفت و گو کردیم.

تسهیل در ترانزیت کالا، تسریع در روند فعالیت بازارچه‌های مرزی مشترک بین ایران و ترکیه از دیگر مباحث مورد طرح در این جلسه بود.

آذربایجان غربی با سه کشور ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان غربی نزدیک هزار کیلومتر مرز مشترک دارد.