کشف ۲۳ قبضه سلاح غیرمجاز در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: به منظور ارتقای ضریب امنیت شهروندان در سطح استان، طرح ارتقای امنیت اجتماعی با حضور همه عوامل انتظامی، پلیس‌های تخصصی و شهرستان‌های تابعه به منظور جمع آوری سلاح و مهمات در نقاط آلوده و جرم خیز لرستان طی ۲۴ ساعت گذشته به اجرا گذاشته شد.

وی، افزود: در این طرح ۲۳ قبضه سلاح شکاری و جنگی و ۵۵ عدد انواع فشنگ غیرمجاز کشف و ۲۰ نفر دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی لرستان، تصریح کرد: ضمن پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز و کشف بیش از ۹ کیلو گرم انواع مواد مخدر، ۴۵ خرده فروش مواد مخدر و معتاد متجاهر دستگیر و جمع آوری شدند.

سردار الهی، در ادامه کشف مقدار ۱۵ میلیارد ریال انواع کالای قاچاق و دستگیری ۵ قاچاقچی را از نتایج دیگر این طرح عنوان کرد.

وی با اشاره به توقیف ۳۰ دستگاه خودرو و موتورسیکلت در این رابطه، گفت: پلیس با همکاری دستگاه قضائی با تمام توان با دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، قاچاقچیان و هنجارشکنان برخورد قانونی خواهد کرد.