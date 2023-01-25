طراحی بوم هویتی گلستان در «یک صدا ایران»

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسام بنی فاطمه صبح چهارشنبه در آئین افتتاحیه رویداد ملی تولید هنری دانش آموزی یک صدا ایران اظهار کرد: امیدواریم دانش آموزان طی این سه روز تمام تلاش خود را به کار بگیرند تا آثاری در خور شأن استان تولید کنند.

رئیس حوزه هنری گلستان افزود: ما حب نسبت به استان گلستان داریم و در همین راستا بوم هویتی استان را طراحی کردیم.

بنی فاطمه با بیان اینکه این رویداد را خود دانش آموزان مدیریت خواهند کرد، گفت: در صورتی که دانش آموزان طی این سه روز نتوانند آثار خود را تکمیل کنند، یک هفته فرصت دارند تا تولیدات خود را به اتمام برسانند.

وی با بیان اینکه به تولیدات برتر این رویداد هدایایی اهدا خواهد شد، اضافه کرد: آثار فاخر دانش آموزان در صدا و سیما گلستان پخش خواهد شد.