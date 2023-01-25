به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبداللهی صبح چهارشنبه در کمیسیون ساماندهی اتباع استان که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، با بیان اینکه بسیاری از اتباع افغان در جریان دفاع از حرم پا به پای نیروهای ایثارگر جمهوری اسلامی ایران جنگیدند، افزود: باید خانواده‌های این افراد شناسایی و تکریم شوند و مورد حمایت قرار گیرند.

وی ادامه داد: قدردان حضور و فعالیت‌های اتباع افغان در مسیر اهداف و آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستیم ولی از سوی دیگر نیز ساماندهی اتباع ساکن در استان را ضروری می‌دانیم.

عبداللهی گفت: افغان‌هایی که در ایران زندگی می‌کنند باید تابع قوانین و مقررات این کشور باشند و مورد شناسایی و ساماندهی قرار گیرند چراکه نمی‌توانیم پذیرای افراد غیرمجاز باشیم.

وی ادامه داد: بر این اساس افراد خاطی و بر هم زنندگان نظم کشور باید طرد شوند و به کشور متبوع خود بازگردند.

استاندار البرز گفت: نظارت جدی بر حضور و فعالیت‌های اتباع خارجی ضرورت دارد و تمامی افراد باید بدانند که هیچ گونه تخلفی از چشم ناظران دور نمی‌ماند.

وی افزود: جمع آوری و ساماندهی کودکان کار و متکدی اتباع خارجی در استان یکی از موضوعاتی است که باید به جد مد نظر قرار گیرد.

عبداللهی گفت: باید اقدام ویژه ای را در راستای ساماندهی اتباع بویژه افغان انجام دهیم و به استان نمونه و الگو در کشور تبدیل شویم.

وی افزود: فرمانداران استان باید در حوزه تحت امر خود اشراف کامل به حضور و فعالیت اتباع خارجی داشته باشند.