برنامه های دهه فجر مدارس البرز رویکرد امید آفرینی دارد

علی حجرگشت در گفت و گو با خبرنگار مهر افزود: در دهه فجرمدارس، جشنهای متناسب با انقلاب و بر محوریت سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبر معظم انقلاب پیشبینی و برنامه ریزی شده است.
وی خاطرنشان کرد: دهه فجر، عید انقلاب است که برنامههای این دهه مدرسه محور بوده و با مشارکت دانش آموزان در استان البرز اجرا میشود.
وی با بیان اینکه جشنهای چهل و چهارمین پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران در بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ کد مدرسه البرز برگزار میشود، بیان کرد: برنامه ریزی شده تا برنامهها توسط دانش آموزان اجرا شود تا نسل جوان با آرمانها و اهداف انقلاب و دستاوردهای بزرگ آن و اتفاقات تاریخی پیروزی انقلاب بیش از پیش آشنا شوند.
حجرگشت یادآورشد: واگذاری اجرای برنامهها به دانش آموزان باعث تقویت حس مسئولیت پذیری و آشنایی هر چه بیشتر آنان با اهداف، آرمانها و دستاوردهای انقلاب اسلامی خواهد شد.
وی تصریح کرد: همزمان با نواختن زنگ انقلاب در ۱۲ بهمن همزمان با سالروز ورود تاریخی حضرت امام خمینی (ره) به میهن اسلامی جشنهای پیروزی انقلاب اسلامی در مدارس استان آغاز میشود.
وی عنوان کرد: اجرای سرود ملی و سرود ویژه ایام الله دهه فجر در همه برنامههای دهه فجر در مدارس استان جهت انتقال مفاهیم انقلاب اسلامی اجرا میشود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز ادامه داد: دستورالعمل اجرایی برنامهها و فعالیتهای چهل و چهارمین فجر انقلاب اسلامی به نواحی و مناطق استان ابلاغشده است و انتظار میرود تا در مدارس سراسر استان به نحوه شایسته به این موضوع پرداخته شود.
وی اضافه کرد: باتوجه به هجمههای تبلیغاتی و سیاه نماییهای رسانههای معاند در مورد دستاوردهای انقلاب اسلامی، دهه فجر فرصتی مناسب و مغتنم است که با بیان خدمات و پیشرفتهای کشور است.
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