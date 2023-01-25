اردوهای نشاط دانش آموزی و دانشجویی در بوشهر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحیم افروغ ظهر چهارشنبه در نشست کارگروه فرهنگی اردوی دانش آموزی و دانشجویی بیان کرد: در راستای تعالی و بصیرت حوزه دانش آموزی و دانشجویی و پر کردن اوقات فراغت جوانان و نوجوانان با توجه به شرایط موجود و حال حاضر در کشور و با توجه به موقعیت استان بوشهر به عنوان منطقه گردشگری خاص در حوزه مقاومت اردوهای تفریحی، اردوهای نشاط و شادابی دانش آموزی و دانشجویی با هدف بصیرت تعالی شخصیتی جوانان و نوجوانان برگزار می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر با اشاره به نظر امام جمعه بوشهر، پیرو مصوبات هشتمین نشست شورای فرهنگ عمومی جهت تشکیل دو کارگروه کارگروه فرهنگی اجتماعی در قالب کارگروه بصیرت دانش آموزی و کارگروه تعالی بصیرتی سیاسی دانشجویی، گفت: کارگروه فرهنگی اردوی دانش آموزی و دانشجویی با هدف بصیرت تعالی شخصیتی جوانان و نوجوانان با توجه به دستور استاندار جهت تشکیل کارگروه تبیین در راستای بررسی مسائل نوجوانان و جوانان با همکاری آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها تشکیل شده تا که بتوانیم نقش خود را در این راستا ایفا کنیم.

افروغ با اشاره به برنامه ریزی الگوی اردوهای دانش آموزی، اظهار داشت: امیدواریم با کمک و همکاری دستگاه‌های اجرایی بخصوص آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها یک فضای اردوی با نشاط و شادابی ایجاد شده تا در دل آن یک انس و الفت برای جوانان و نوجوانان ایجاد شود تا فضای صمیمی و سالم را برای نوجوانان و جوانان استان بوشهر ایجاد کنیم.

در این نشست اعضا در خصوص بررسی فضاهای تعاملی با نوجوانان و جوانان، بحث انس و ایجاد فضای ارتباطی محافل فرهنگی و هنری با نوجوانان و جوانان، برسی مشکلات موجود در تشکل‌ها و فضاهای اردویی استان، ایجاد فضای نشاط و شادابی در دل نوجوان و جوانان، ارتباط گیری و شبکه سازی، گره گشایی و پشتیبانی در این حوزه، کیفی برگزار شدن اردوها با همکاری دستگاه‌های اجرایی، احصاء قطب راهیان پیشرفت و مقاومت، شناسایی هویت ایرانی و اسلامی به بحث و گفتگو پرداختند.