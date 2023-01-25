به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید دراهکی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای رفع مشکل بیکاری در استان بوشهر یکی از مهمترین راهکارها مهارت‌افزایی نیروهای متقاضی کار و همچنین شاغلین است.

وی با اشاره به ارائه آموزش‌ها متناسب با نیازهای صنایع استان بوشهر خاطرنشان کرد: برای اولین بار سند توسعه مهارت‌آموزی استان بوشهر متناسب با وضعیت استان بوشهر تصویب شد تا شاهد تخصصی کردن شهرستان‌ها برای آموزش‌های مهارتی باشیم.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان بوشهر با اشاره به ارائه مهارت‌های متناسب با نفت و گاز و پتروشیمی در جنوب استان اضافه کرد: اولین مرکز آموزش صنایع دریایی و شیلاتی در شهرستان دیر ایجاد شده که به زودی افتتاح خواهد شد.

ایجاد مرکز تخصصی کشاورزی

وی مرکز آموزشی شیلاتی و دریایی در شهرستان دیر در زمینی به مساحت یک هکتار با سوله و مرکز اداری هزار و ۵۰۰ متر مربع با اعتبار اولیه ۱۳ میلیارد تومان در حال تجهیز است که در سفر رئیس جمهور به استان افتتاح می‌شود.

دراهکی تاکید کرد: اولین مرکز تخصصی حوزه کشاورزی به ویژه در زمینه نخیلات در شهرستان دشتستان ایجاد شده که آموزش کارگران حوزه کشاورزی را بر عهده دارد.

وی با اشاره به اینکه آموزش‌های مربوط به صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در دیگر نقاط استان نیز ارائه می‌شود افزود: بر اساس قرارداد با نفت، هزار نفر در پنج حرفه مورد نیاز صنعت نفت آموزش می‌بینند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان بوشهر با بیان اینکه استقبال مردم استان بوشهر از آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مهارتی پایین است ادامه داد: علی‌رغم تضمین اشتغال در این حرفه‌ها شاهد استقبال کمی هستیم و مردم فرزندانشان را به سمت آموزش‌های دانشگاهی سوق می‌دهند.

وی با اشاره به اینکه طی سال جاری تاکنون ۲۴ هزار نفر در استان بوشهر آموزش دیده‌اند، تصریح کرد: این افراد در قالب ۲ هزار و ۲۲۸ دوره آموزشی در ۶۲۰ حرفه آموزش دیدند که تعداد آقایان دو برابر خانم‌ها بوده است.

صدور گواهی برای هفت هزار نفر

دراهکی از افزایش سخت‌گیری در آموزش و آزمون‌های مربوط به دوره‌های مهارتی خبر داد و گفت: تاکنون هفت هزار نفر در استان گواهی پایان دوره خود را دریافت کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه ۱۹ گروه جامعه هدف در استان آموزش می‌بینند، سربازان، دانشجویان، زنان سرپرست خانوار، روستاییان و عشایر، زندانیان، مددجویان و… را از در صدر آموزش‌گیرندگان عنوان کرد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان بوشهر از برگزاری دوره‌های آموزشی در صنایع و محیط واقعی کار خبر داد و اظهار داشت: اولین مرکز نوآوری ویژه مهارت آموزان استان بوشهر راه‌اندازی شده است.