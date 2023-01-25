به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمدرضا شاهرخی امروز چهارشنبه در ستاد ساماندهی شئونات فرهنگی با تبریک فرا رسیدن ماه رجب و شعبان و کسب آمادگی برای ورود به ماه ضیافت الهی در این دو ماه، اظهار داشت: این برنامه ریزی ها و مراسم‌ها نشانه رویش‌های معنوی انقلاب اسلامی است.

وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته غریب به ۱۹ هزار نفر در مراسم اعتکاف شرکت کردند و این به دنبالش بصیرت، رحمت و برکت الهی را در پی دارد، گفت: همین هم موجب عصبانیت دشمنان می‌شود، منطق اسلام و ادیان منطق مهربانی است، اما منطق دشمنان اسلام زورگویی، تبهکاری، کشتار بی رحمانه، بهره گیری از بانوان و … است.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان، بیان داشت: دشمنان وقتی که این رویش‌های معنوی انقلاب در جهان را می‌بینند به کارهای زشت و پلید دست می‌زنند، گفت: باید تلاش خود را به کار بگیریم تا معنویت، اخلاق و … در سطوح مختلف جامعه به خصوص نسل جوان و نوجوان ترویج داده شود.

حجت الاسلام شاهرخی با تاکید بر لزوم برنامه ریزی در برگزاری این مراسم، گفت: آنچه که در این جلسه مصوب و برگزار می‌شود در شهرها، بخش‌ها و روستاها انجام گیرد تا شاهد تأثیر گذاری آن باشیم.

وی، تاکید کرد: یک ستاد، مصوبات این جلسه را رصد و مشکلات در این راستا را پیگیری و رفع کند.