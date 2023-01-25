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۵ بهمن ۱۴۰۱، ۱۳:۳۱

نماینده ولی‌فقیه در لرستان:

رویش‌های معنوی انقلاب اسلامی در جهان دشمنان را عصبانی کرده است

رویش‌های معنوی انقلاب اسلامی در جهان دشمنان را عصبانی کرده است

خرم‌آباد- نماینده ولی‌فقیه در لرستان گفت: رویش‌های معنوی انقلاب اسلامی در جهان دشمنان را عصبانی کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمدرضا شاهرخی امروز چهارشنبه در ستاد ساماندهی شئونات فرهنگی با تبریک فرا رسیدن ماه رجب و شعبان و کسب آمادگی برای ورود به ماه ضیافت الهی در این دو ماه، اظهار داشت: این برنامه ریزی ها و مراسم‌ها نشانه رویش‌های معنوی انقلاب اسلامی است.

وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته غریب به ۱۹ هزار نفر در مراسم اعتکاف شرکت کردند و این به دنبالش بصیرت، رحمت و برکت الهی را در پی دارد، گفت: همین هم موجب عصبانیت دشمنان می‌شود، منطق اسلام و ادیان منطق مهربانی است، اما منطق دشمنان اسلام زورگویی، تبهکاری، کشتار بی رحمانه، بهره گیری از بانوان و … است.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان، بیان داشت: دشمنان وقتی که این رویش‌های معنوی انقلاب در جهان را می‌بینند به کارهای زشت و پلید دست می‌زنند، گفت: باید تلاش خود را به کار بگیریم تا معنویت، اخلاق و … در سطوح مختلف جامعه به خصوص نسل جوان و نوجوان ترویج داده شود.

حجت الاسلام شاهرخی با تاکید بر لزوم برنامه ریزی در برگزاری این مراسم، گفت: آنچه که در این جلسه مصوب و برگزار می‌شود در شهرها، بخش‌ها و روستاها انجام گیرد تا شاهد تأثیر گذاری آن باشیم.

وی، تاکید کرد: یک ستاد، مصوبات این جلسه را رصد و مشکلات در این راستا را پیگیری و رفع کند.

کد مطلب 5691956

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