محور کندوان امروز یک طرفه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام مرکز مدیریت راه‌های مازندران، محدودیت‌های ترافیکی از ظهر چهارشنبه آغاز شد و تا روز شنبه ۸ بهمن ادامه دارد و که بر اساس آن تردد موتور سیکلت از ساعت ۱۲ امروز تا ساعت ۶ صبح روز شنبه از محورهای کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه و بالعکس ممنوع است. همچنین تردد موتور سیکلت‌های انتظامی و امدادی برای انجام مأموریت‌های ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.

در محور کندوان، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۳ تا ۲۴ امروز و فردا چهارشنبه، پنجشنبه از مرزن آباد به کرج ممنوع بوده و در صورت اعلام مأمورین پلیس راه در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۶ تا ۲۴ همان روز از کرج (میدان امیرکبیر) و آزادراه تهران - شمال به مرزن آباد یک طرفه خواهد بود.



تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۳ تا ۲۴ فردا جمعه از کرج و ابتدای آزادراه تهران - شمال به مرزن آباد ممنوع بوده و در صورت اعلام مأمورین پلیس راه در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۶ تا ۲۴ همان روز از مرزن آباد به کرج و تهران یکطرفه خواهد بود.

در محور هراز، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۴ تا ۲۲ فردا جمعه از رودهن به آمل ممنوع بوده و در صورت اعلام مأمورین پلیس راه در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۶ تا ۲۲ همان روز از آب اسک به رودهن (محدوده مشاء) به صورت مقطعی یکطرفه خواهد بود.

تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج – چالوس و بالعکس کماکان ممنوع بوده و علاوه براین تردد همه کامیون‌ها و کامیونت‌ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ تا ۲۴ امروز چهارشنبه و همچنین از ساعت ۶ تا ۲۴ روزهای پنجشنبه و جمعه ۶ و ۷ بهمن از محور هراز ممنوع است.



اجرای محدودیت‌های مذکور منوط به افزایش حجم تردد در محورها خواهد بود و چنانچه وضعیت ترافیک عادی باشد، با هماهنگی، اجرای محدودیت‌ها لغو می‌شود.