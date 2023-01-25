سربازان وظیفه خرمشهری مهارت پرورش میگو کسب کردند

به گزارش خبرنگار مهر، میلاد منیعات ظهر امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری دوره آموزشی - ترویجی اصول کاربردی پرورش میگو ویژه سربازان ناحیه مقاومت بسیج در این شهرستان خبر داد و بیان کرد: یکی از برنامه‌های مهم شیلات برگزاری مستمر دوره‌های آموزشی ترویجی و ارتقای دانش علمی و فنی علاقه‌مندان به این حوزه است.

وی با اشاره به اینکه یکی از برنامه‌های مهم شیلات برگزاری مستمر دوره‌های آموزشی - ترویجی و ارتقای دانش علمی و فنی تولیدکنندگان و پرورش‌دهندگان است، گفت: رشته شیلات زمینه‌های شغلی متنوعی دارد و شهرستان خرمشهر از ظرفیت‌های شیلاتی خوبی برخوردار است که علاقه‌مندان به این حوزه می‌توانند با فراگیری دانش تخصصی - فنی و بهره‌مندی از تجارب پرورش‌دهندگان در این عرصه موفق عمل کنند.

رئیس اداره شیلات خرمشهر در ادامه کسب مهارت‌های عملی - کاربردی را برای اشتغال یابی جوانان ضروری دانست و گفت: دوران خدمت سربازی بستر مناسبی برای توانمندسازی و ارائه آموزش‌های مفید و بازار محور به کارکنان وظیفه است تا پس از پایان خدمت، وارد بازار کار شوند.