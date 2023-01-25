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۵ بهمن ۱۴۰۱، ۱۴:۲۱

رئیس اداره شیلات خرمشهر:

سربازان وظیفه خرمشهری مهارت پرورش میگو کسب کردند

سربازان وظیفه خرمشهری مهارت پرورش میگو کسب کردند

خرمشهر- رئیس اداره شیلات خرمشهر از برگزاری دوره آموزشی و ترویجی اصول کاربردی پرورش میگو ویژه سربازان ناحیه مقاومت بسیج در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، میلاد منیعات ظهر امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری دوره آموزشی - ترویجی اصول کاربردی پرورش میگو ویژه سربازان ناحیه مقاومت بسیج در این شهرستان خبر داد و بیان کرد: یکی از برنامه‌های مهم شیلات برگزاری مستمر دوره‌های آموزشی ترویجی و ارتقای دانش علمی و فنی علاقه‌مندان به این حوزه است.

وی با اشاره به اینکه یکی از برنامه‌های مهم شیلات برگزاری مستمر دوره‌های آموزشی - ترویجی و ارتقای دانش علمی و فنی تولیدکنندگان و پرورش‌دهندگان است، گفت: رشته شیلات زمینه‌های شغلی متنوعی دارد و شهرستان خرمشهر از ظرفیت‌های شیلاتی خوبی برخوردار است که علاقه‌مندان به این حوزه می‌توانند با فراگیری دانش تخصصی - فنی و بهره‌مندی از تجارب پرورش‌دهندگان در این عرصه موفق عمل کنند.

رئیس اداره شیلات خرمشهر در ادامه کسب مهارت‌های عملی - کاربردی را برای اشتغال یابی جوانان ضروری دانست و گفت: دوران خدمت سربازی بستر مناسبی برای توانمندسازی و ارائه آموزش‌های مفید و بازار محور به کارکنان وظیفه است تا پس از پایان خدمت، وارد بازار کار شوند.

کد مطلب 5692017

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