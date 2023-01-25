به گزارش خبرنگار مهر، محمد جلال صبح چهار شنبه در کارگروه رصد و پایش آرد و نان خراسان شمالی با بیان اینکه خراسان شمالی جزو استانهای پیشرو، منظم و دقیق در اجرای طرح هوشمند سازی آرد و نان است، گفت: در اجرای طرح فوق هدف نخست ما ایجاد زیر ساخت ایمن برای نانواییها است و در گام بعدی موضوع اقتصاد نان را مورد توجه قرار میدهیم.
وی با اشاره به این نکته که ۱۰ درصد بودجه سالانه کشور صرف خرید گندم برای تأمین نان میشود، افزود: نان کشور ایران جزو ارزانترین نانهای دنیا است.
جلال تصریح کرد: برای ترمیم اقتصاد نانواییها به دنبال تأمین کمک هزینه و افزایش سهمیه آرد با توجه به میزان عملکرد نانواییها هستیم.
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