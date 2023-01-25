۱۰ هزار بازدید بهداشتی از صنوف و اماکن عمومی دشتی انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز احمدی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون نظارت بهداشتی بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی در سطح شهرستان با انجام بیش از ۱۰ هزار بازدید بهداشتی توسط کارشناسان بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان صورت گرفته است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتی افزود: در طی این بازدیدها ۹۱ واحد صنفی متخلف به مراجع قضائی معرفی و ۱۶ واحد صنفی نیز به دلیل تخطی از موازین و مقررات بهداشتی تعطیل و پلمپ شده‌اند.

وی با اشاره به اهمیت سنجش سلامت مواد غذایی موجود در انبارها و مراکز تهیه و توزیع افزود: ۴۵۰ موردسنجش پرتابل در این زمینه از ابتدای سال جاری تاکنون در راستای اطمینان از مواد غذایی در سطح شهرستان انجام گرفته است.

وی با اشاره به اینکه در این مدت ۳۴ هزار فقره کلر سنجی از آب آشامیدنی شهرستان صورت گرفته است افزود: ۹۸۰ فقره نمونه‌برداری میکروبی و ۶۱ مورد نمونه‌برداری شیمیایی از آب آشامیدنی شهرستان انجام شده است.

وی همچنین ضمن اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون ۶۵۰ مورد نمونه‌برداری جوش‌شیرین از نانوایی‌های شهرستان انجام گرفته افزود: در طی سال جاری ۶۸۰ کیلوگرم مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی فاسد و تاریخ‌مصرف گذشته در سطح شهرستان دشتی جمع‌آوری و معدوم شده است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتی با اشاره به طرح تشدید نظارت بر صنوف و اماکن عمومی تصریح کرد: این طرح با حضور ۱۱ کارشناس بهداشت محیط در سطح شهرستان انجام می‌شود و تمامی صنوف و اماکن عمومی به‌ویژه صنوفی که بیشتر فعالیت آن‌ها در عصرها و شب‌ها است را در برمی‌گیرد.