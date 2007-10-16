  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۴ مهر ۱۳۸۶، ۱۳:۵۳

طی روزهای آینده صورت می گیرد؛

بررسی مشکلات معلولان و تامین اعتبار مورد نیاز آنان در بودجه سال 87

بررسی مشکلات معلولان و تامین اعتبار مورد نیاز آنان در بودجه سال 87

رئیس انجمن حمایت از معلولان کشور از تشکیل جلسه ای به منظور برسی مشکلات معلولان و تامین اعتبارات مورد نیاز آنها در بودجه سال 87 ، با حضور اعضای فراکسیون حمایت از معلولان، وزیر رفاه، رئیس سازمان بهزیستی و رئیس این انجمن، طی روزهای آینده خبر داد.

علی همت محمود نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به مناسبت روز جهانی عصای سفید و به دعوت فراکسیون حمایت از معلولان مجلس، امروز به همراه 50 نفر از نابینایان در صحن علنی مجلس حضور یافتیم.

وی ادامه داد: حجت الاسلام ابوترابی که ریاست مجلس را به عهده داشت، قانون جامع حمایت از حقوق معلولان را قانونی ارزشمند دانست و اعلام کرد مجلس تمان توان خود را برای تامین اعتبار این قانون بکار می گیرد.

رئیس انجمن حمایت از معلولان کشور تاکید کرد: در دیداری که با اعضای فراکسیون معلولان مجلس صورت گرفت، 15 نفر از نمایندگان مجلس حضور داشتند و نمایندگان اقلیت ( آشوریها و کلدانیهای مجلس ) اعلام آمادگی خود را برای پیوستن به فراکسیون معلولان عنوان کردند.

محمود نژاد ، تشکیل این فراکسیون را دستاوردی مهم برای معلولان دانست وگفت: با کمک آنان می توان اقدام مثبتی در جهت تامین اعتبار مورد نیاز برای اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، انجام داد.

وی از تشکیل جلسه ای طی روزهای آینده برای بررسی مشکلات معلولان خبر داد و افزود: همچنین در جلسه امروز، مقرر شد تا فراکسیون معلولان جلسه ای با حضور نمایندگانی از انجمن ، وزیر رفاه و رئیس سازمان بهزیستی، برای بررسی مشکلات معلولان و تامین اعتبارات مورد نیاز آنان در بودجه سال آینده ، داشته باشد.

کد مطلب 569211

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه