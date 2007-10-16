بررسی مشکلات معلولان و تامین اعتبار مورد نیاز آنان در بودجه سال 87

علی همت محمود نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به مناسبت روز جهانی عصای سفید و به دعوت فراکسیون حمایت از معلولان مجلس، امروز به همراه 50 نفر از نابینایان در صحن علنی مجلس حضور یافتیم.

وی ادامه داد: حجت الاسلام ابوترابی که ریاست مجلس را به عهده داشت، قانون جامع حمایت از حقوق معلولان را قانونی ارزشمند دانست و اعلام کرد مجلس تمان توان خود را برای تامین اعتبار این قانون بکار می گیرد.

رئیس انجمن حمایت از معلولان کشور تاکید کرد: در دیداری که با اعضای فراکسیون معلولان مجلس صورت گرفت، 15 نفر از نمایندگان مجلس حضور داشتند و نمایندگان اقلیت ( آشوریها و کلدانیهای مجلس ) اعلام آمادگی خود را برای پیوستن به فراکسیون معلولان عنوان کردند.

محمود نژاد ، تشکیل این فراکسیون را دستاوردی مهم برای معلولان دانست وگفت: با کمک آنان می توان اقدام مثبتی در جهت تامین اعتبار مورد نیاز برای اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، انجام داد.

وی از تشکیل جلسه ای طی روزهای آینده برای بررسی مشکلات معلولان خبر داد و افزود: همچنین در جلسه امروز، مقرر شد تا فراکسیون معلولان جلسه ای با حضور نمایندگانی از انجمن ، وزیر رفاه و رئیس سازمان بهزیستی، برای بررسی مشکلات معلولان و تامین اعتبارات مورد نیاز آنان در بودجه سال آینده ، داشته باشد.