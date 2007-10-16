اشغال عراق تخلف فاحش از قوانین بین المللی بود/ ترکیه خویشتنداری کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، نمایندگان دوما امروز با صدور قطعنامه ای اعلام کردند اشغال عراق در سال 2003 خسارات جبران ناپذیری به جامعه مدنی عراق وارد کرد. در این قطعنامه آمده است : این اقدام توسط آمریکا و متحدانش درحالی که هیچ مدرک متقاعد کننده ای از تولید، ذخیره یا استفاده از سلاح های کشتار جمعی ممنوعه توسط عراق وجود نداشت، تخلف آشکار از قوانین بین المللی به شمار می رود.

در ادامه قطعنامه با اشاره به تصمیم دولت ترکیه برای حمله به شمال عراق برای سرکوب شورشیان کرد، آمده است: عملیات نظامی در شمال عراق به بی ثباتی بیشتر اوضاع متشنج کنونی منطقه منجر خواهد شد.

در این قطعنامه که به تصویب تمام 330 نماینده دوما رسیده، از ترکیه خواسته شده تمام پیامدهای منفی احتمالی عملیات ضد تروریسم فرامرزی را ارزیابی کند و از خود تعقل، آینده نگری و خویشتنداری نشان دهد.

دولت ترکیه روز گذشته خواستار مجوز مجلس این کشور برای عملیات نظامی در شمال عراق شد و مجلس احتمالاً فردا این مجوز را صادر خواهد کرد. ترکیه یکی از اعضای ناتو و متحد آمریکاست. مقامهای آمریکایی نیز خواستار خویشتنداری ترکیه و استفاده از راه حل دیپلماتیک برای حل مسئله کردها شده اند.