زهرا آهنگرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق تحلیل نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی؛ امروز و فردا جوی به نسبت پایدار در اکثر نقاط استان مستقر است لذا انتظار داریم طی دو روز آینده از جمله در سطح شهر مقدس مشهد، در برخی ساعات غلظت آلاینده‌های جوی افزایش یابد.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: روز جمعه بتدریج در نیمه جنوبی استان افزایش ابر، افزایش سرعت باد و در برخی نقاط این نیمه، بارش پراکنده پیش بینی می‌شود. همچنین از ظهر فردا افزایش تدریجی دما آغاز شده که با ادامه‌ی این روند، هفته‌ی آینده به نسبت هفته‌ی جاری، از شدت سردی هوا کاسته خواهد شد.

وی وضعیت جوی و کیفیت هوای شهرستان مشهد مقدس طی فردا را صاف تا کمی ابری بتدریج غبارآلود گاهی وزش باد پیش بینی کرد.

آهنگرزاده افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته تربت‌حیدریه با کمینه دمای ۱۳- درجه سلسیوس سردترین و بردسکن با بیشینه دمای ۸ درجه سلسیوس گرم‌ترین شهرستان‌های استان خراسان رضوی بوده‌اند. طی این کمینه و بیشینه دمای شهرستان مقدس مشهد بین ۹- و ۴+ درجه سلسیوس در نوسان بوده است. همچنین به میزان کمتر از ۰.۱ میلیمتر بارش از ایستگاه هواشناسی قوچان و بیشترین شدت وزش باد از ایستگاه هواشناسی گلمکان ۳۶ کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.