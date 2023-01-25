پیکر شهید گمنام در کرج تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، استان البرز در ایام سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) میزبان پیکرهای مطهر ۶ شهید گمنام تازه تفحص شده هشت سال دفاع مقدس بود که تاکنون پنج پیکر شهید پس از تشییع به خاک سپرده شده است.

پیکرهای پاک این پنج شهید والامقام در باشگاه فرهنگی ورزشی میلاد کرج، پارک مهر کیانمهر کرج، مرکز آموزشی شهید چمران فراجا، معراج شهدای بیلقان و شهرستان فردیس آرام گرفتند.

پیکر مطهر ششمین شهید گمنام دفاع مقدس نیز صبح چهارشنبه با حضور مردم شهیدپرور و ولایتمدار البرز از مقابل ستاد فراجا استان البرز به سمت سازمان ملی استاندارد ایران در کرج تشییع و در محوطه سازمان ملی استاندارد ایران به خاک سپرده شد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در حاشیه آئین تشییع شهید گمنام گفت: شهید گمنام بزرگمردی است که شجاعانه در جبهه حق علیه باطل جنگیده و جان عزیزش را در راه حفظ وطن، شرف و آبروی کشور عزیز و مردم غیور نثار کرده است.

مهدی اسلام پناه افزود: امروز اگر در امنیت کامل زندگی می‌کنیم مدیون بزرگمردانی هستیم که قید راحتی، فرزند و خانواده عزیزشان را زدند، لباس رزم و جهاد پوشیدند و مردانه جنگیدند، برخی بازگشتند، خیلی‌ها بخشی از وجودشان را در میدان جنگ گذاشتند و بسیاری به مقام شهادت نائل آمدند.

وی به تکریم شهید، ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و فداکاری، تکثیر نیکی‌ها، فضائل و مکارم اخلاقی اشاره کرد و اظهار کرد: ما مدیون شهدا هستیم و باید قدردان فداکاری‌ها و رشادت‌های آنان باشیم و وظایف خود را در قبال زنده نگهداشتن یاد، نام و راه شهدا انجام دهیم، همان‌گونه که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای عزیز (مدظله العالی) فرمودند: "زنده نگه‌داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست".

وی گفت: پیام شهید گمنام به مردم عزیز و جامعه مسلمان، تبعیت از ولایت مطلقه فقیه و رهبری مظلوم، ایثار و از خودگذشتگی، شناخت دشمن و استقامت و مجاهدت در برابر زیاده خواهی دشمنان و حفظ میهن پاک و انقلاب اسلامی است.

اسلام پناه افزود: همه ما مدیون خون پاک شهدا هستیم ولی وامداری مسؤولان به مردان دفاع مقدس بسیار مضاعف و بیشتر است چرا که عزت و اقتدار کشور عزیز ما به برکت خون شهداست.

رئیس سازمان ملی استاندار ایران گفت: پیام شهید به مسؤولان، احساس مسؤولیت، تعهد، خدمت صادقانه، خالصانه و بی منت به مردم و تلاش در راستای تداوم، تثبیت و ارتقای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

این شهید گمنام ۱۹ ساله سال ۱۳۶۵ در عملیات کربلای ۶ در منطقه عملیاتی سومار به شهادت رسیده است.

پیکرهای پاک بیش از پنج هزار و ۲۵۰ شهید والامقام دفاع مقدس تاکنون در البرز به خاک سپرده شده است.