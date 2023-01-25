وکلا نقش برجسته ای در احقاق عدالت در جامعه برعهده دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین کثیرلو عصر چهارشنبه در بیست و پنجمین جلسه شورای معاونین دادگستری استان اردبیل در قالب نشست هم اندیشی با هیأت مدیره مرکز و کانون وکلای دادگستری استان اردبیل اظهار کرد: اقدامات خصمانه پارلمان اروپا در قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست سازمان‌های تروریستی را محکوم می‌کنیم چرا که اینگونه دشمنی روزافزون دشمنان با ملت ایران نشان از استیصال و درماندگی آنان در مقابل اقتدار و قدرت ملت ایران به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.

وی خاطرنشان کرد: قدرت جهان گیر سپاه سبب شده تا پارلمان اروپا از انجام هرگونه توطئه و اجرای نقشه‌های شوم بر علیه انسان‌های آزاده در سراسر جهانی کوتاهی نکند اما در مقابل مشاده می‌کنیم که روز به روز بر یاس و استیصال استکبار افزوده می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل ادامه داد: وظیفه همه مردم ایران به ویژه قشر نخبه، آگاه و حقوقدان است تا براساس قوانین و مقررات بین المللی با محکومیت اقدام اخیر پارلمان اروپا از پاسداران ارزش‌های مقدس انقلاب اسلامی قاطعانه دفاع کنند.

کثیرلو با اشاره به وضعیت مطلوب همکاری‌ها و تعاملات مابین دادگستری با مرکز و کانون وکلای دادگستری استان اردبیل گفت: وکلا به عنوان بخشی از دستگاه قضائی نقش تعیین کننده ای در احقاق حق و عدالت در جامعه بر عهده دارند بنابراین عدالت ورزی مهمترین رسالت وکلاست.

تحقق سند تحول قضائی در اردبیل به جد پیگیری می‌شود

وی با بیان اینکه بهترین سنجش برای میزان عملکرد اقدامات جامعه وکالت میزان اثربخشی آنان در تحقق عدالت و دفاع از مظلوم است، تصریح کرد: یکی از مهمترین محورهای اقدام دستگاه قضائی استان اردبیل تحقق سند تحول قضائی است که در این راستا اقدامات روبه رشدی را شاهدیم.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل افزود: سند تحول قضائی از اسناد مهم و مورد تأکید مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضائیه است که در دادگستری استان تمام توان و تلاش خود را بر اجرای دقیق و صحیح این سند به کار بسته ایم.

کثیرلو با بیان اینکه یکی از نکات مورد تأکید در سند تحول قضائی استفاده از ظرفیت فناوری‌های نوین در ارائه خدمات قضائی است، اظهار کرد: دادگستری استان اردبیل در این خصوص عملکرد بسیار خوبی داشته و توانسته است در بحث راه اندازی دفاتر خدمات قضائی الکترونیکی، دادرسی‌های الکترونیک و نیز ابلاغ الکترونیک اوراق قضائی به موفقیت‌های خوبی دست یابد.

وی ادامه داد: به منظور تسریع و تسهیل در امورات مرتبط قضائی ضروری است تا سایر نهادهای مرتبط با دستگاه قضائی از جمله کانون و مرکز وکلا نیز بر استفاده از فناوری‌های نوین برای ایجاد هماهنگی‌های بیشتر اهتمام کنند

استفاده از ظرفیت حقوقدانان در آگاهی دهی قضائی به مردم

رئیس کل دادگستری استان اردبیل با بیان اینکه یکی از مهمترین دلایل اصلی بروز اختلافات و دعاوی در بین مردم ناشی از عدم آگاهی از قوانین و مقررات است، گفت: باید نهادهای فرهنگی از جمله صدا و سیما و سایر رسانه‌ها با استفاده از ظرفیت‌های حقوقدانان دستگاه قضائی و جامعه وکلا به آگاهی دهی و اطلاع رسانی به مردم از قوانین و مقررات اقدام کنند.

کثیرلو بیان کرد: این امر سبب می‌شود تا شاهد کاهش اختلافات و کاهش میزان ورودی پرونده‌ها به محاکم باشیم.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به ظرفیت‌های فضای مجازی بر لزوم توجه به تهدیدهای فضای مجازی تأکید کرد گفت: فضای مجازی همواره بستری برای فعالیت دشمنان است و سعی می‌کنند تا از این طریق به روش‌های مختلف به امنیت و آرامش جامعه و یا کانون پاک و سالم خانواده ضربه بزنند.

کثیرلو با تاکید بر هوشیاری در مقابل این تهدیدها و تحلیل و تفسیر در مقام مقابله با آن تصریح کرد: اقدام به تولید محتوای مناسب می‌تواند در خنثی کردن توطئه‌های دشمنان بسیار کارساز باشد.

وی در پایان با ارائه راهکاری‌های پیشگیرانه از تخلفات و آسیب‌های اجتماعی به ویژه در سازمان‌ها و نهادها خاطرنشان کرد: رصد و نظارت مستمر بر زیرمجموعه‌ها و ارائه دوره‌های آموزشی مختلف سبب بروزرسانی اطلاعات و تقویت علمی شده و از طرفی زمینه‌های سالم سازی و پاکدستی بیش از پیش مجموعه را فراهم می‌آورد.