حماسه ۶ بهمن مردم آمل برای قشرهای مختلف تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود حسینی پور شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای اداری استان در آمل با گرامیداشت حماسه ششم بهمن آمل بر ضرورت تکریم و پاسداشت این حماسه تاکید کرد و گفت: حماسه آمل مختص شهرستان و استان نبوده بلکه ملی است.

وی از حماسه مردم آمل به عنوان یکی از افتخارات بزرگ مازندران و اسلام یاد کرد و گفت: این حماسه در تراز دیگر حماسه‌های میهن بزرگ اسلامی است وباید همانند دیگر حماسه‌های انقلاب اسلامی به آن توجه ویژه ای شود.

وی بابیان اینکه حضرت امام راحل و مقام معظم رهبری از حماسه آفرینی مردم آمل تقدیر کرده‌اند، افزود: به رغم تلاش‌ها و زحمات صورت گرفته، این حماسه آن گونه که باید و شاید جایگاه خود را پیدا نکرده است.

حسینی پور تصریح کرد: همه مازندران به صورت یکپارچه باید نسبت به حماسه ششم بهمن آمل احساس مسئولیت کنند زیرا جزو افتخارات استان و جزو برگی از برگ‌های استراتژیک کتاب انقلاب اسلامی است.

استاندار مازندران یادآور شد: در وصیت نامه سیاسی الهی حضرت امام راحل نیز از حماسه مردم آمل یاد شده است و نباید این حماسه در دایره شهرستان و استان خلاصه شود و باید در تراز ملی تبیین شود.

وی افزود: حماسه آمل از افتخارات مازندران در حفظ و حراست از انقلاب اسلامی به شمار می‌رود و وظیفه داریم این حماسه را در کشور بزرگ جلوه دهیم.

حسینی پور خواستار تشکیل ستادی ویژه حماسه ششم بهمن در استان شد و گفت: در سال آینده تمام شهرستان‌های استان باید نسبت به حماسه ششم بهمن مراسم‌هایی درخور شایسته داشته باشند و دبیرخانه آن دائمی و فعال باشد تا به تبیین ماهیت این حماسه اقدام کند.

وی با اظهار اینکه هنوز ابعادی از حماسه آمل باز نشد خواستار تبیین این حماسه برای مردم و جوانان شد.