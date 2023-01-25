ایجاد قرارگاه اشتغال در استان همدان

‌به گزارش خبرنگار مهر، یوسف شعبانی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران ضمن اعلام این خبر اظهار کرد: با هدف نظارت حضوری بر اشتغال‌های ایجادی ثبت شده در سامانه رصد توسط دستگاه‌های اجرایی استان و پیرو تأکیدهای رئیس جمهور و دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قرارگاه اشتغال در استان همدان تشکیل شد.

وی افزود: قرارگاه اشتغال در استان همدان همزمان با سراسر کشور از ۸ بهمن ۱۴۰۱ آغاز به کار خواهد کرد و تا بیستم اسفند ادامه دارد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان اضافه کرد: در مدت چهل روز فعالیت قرارگاه اشتغال در استان تمام طرح‌های ثبت شده در سامانه رصد که با هماهنگی یک مرکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی استان نظارت انجام شده، به صورت میدانی و حضوری بازدید و گزارش تهیه خواهد شد.

شعبان خاطرنشان کرد: گزارش‌های تهیه شده توسط ناظرین با داده‌های سامانه سانار تطبیق داده شده و راستی آزمایی خواهد شد.