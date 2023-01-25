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۵ بهمن ۱۴۰۱، ۲۲:۱۵

رئیس سازمان مدیریت استان بوشهر:

۲۱۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات سفر رئیس جمهور به بوشهر جذب شد

۲۱۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات سفر رئیس جمهور به بوشهر جذب شد

بوشهر- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهرگفت: ۲۱۰۳ میلیارد از اعتبارات دور اول سفر رئیس جمهور به استان بوشهر جذب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن پاپری زارعی چهارشنبه شب در گفتگو با خبرنگاران از تحقق ۴۳ درصدی اعتبارات مصوب ششمین سفر استانی رئیس جمهور به استان بوشهر خبر داد و اظهار داشت: این سفر ۹۳ مصوبه با چهار هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان اعتبار داشت.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر با بیان اینکه تاکنون ۲ هزار و ۱۰۳ میلیارد تومان از اعتبارات سفر جذب شده است ابراز داشت: تعهد دو ساله سازمان برنامه و بودجه ۲ هزار و ۴۷۶ میلیارد تومان است که تاکنون هزار و ۶۲۸ میلیارد تومان معادل ۶۵.۷ درصد محقق شده است.

وی گفت: همچنین ۲ هزار و ۷۸۸ میلیارد تومان تعهدات سال گذشته بوده که از این میزان هزار و ۱۳۴ میلیارد تومان تعهد سازمان برنامه و بودجه بوده است.

پاپری زارعی افزود: ۸۲.۵ درصد از کل تعهدات سازمان برنامه و بودجه از محل اعتبارات سفر استانی دولت به استان بوشهر در سال ۱۴۰۰ محقق شده است و علاوه بر این ۲۱ درصد از تعهدات سایر وزارت‌خانه‌ها نیز محقق شده است.

کد مطلب 5692403

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