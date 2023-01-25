ماشین آلات چاپ در آذربایجان غربی فرسوده هستند/لزوم نوسازی

به گزارش خبرنگار مهر، جواد کرمی عصر چهارشنبه در آئین تکریم و تجلیل از پیشکسوتان، دست‌اندرکاران و مدیران صنعت چاپ و صنایع وابسته، افزود: صنعت چاپ در آذربایجان‌غربی جایگاه ویژه ای داشته و توجه و حمایت از این صنعت بسیار ضروری است.

وی همچنین به تأثیر صنعت چاپ در حوزه اشتغال و اقتصاد استان اشاره کرده و ادامه داد: صنعت چاپ به‌عنوان یک صنعت پیشرو، نقش کاربردی در توسعه اقتصادی و اشاعه فرهنگ جوامع دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: صنعت چاپ با حضور در حوزه‌هایی چون انتشار کتاب و نشریه، کمک شایانی به گردش اطلاعات و دانش و همچنین توسعه علمی و فرهنگی جامعه کرده است.

کرمی در پایان با تاکید بر حمایت از صنعت چاپ استان، افزود: فعال کردن بازارچه‌های مرزی از سیاست‌های دولت سیزدهم بوده و با فعال شدن بازارچه‌های مرزی آذربایجان غربی، صنعت چاپ استان می‌تواند در تهیه مواد اولیه و قطعات، با مشکلات کمتری روبرو باشد.