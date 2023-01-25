به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب سلیمانی عصر چهارشنبه در جریان بازدید از مناطق زلزله زده خوی با اشاره به خدمات بی شائبه امدادگران و داوطلبان افزود: اعضای جوان، داوطلب و امدادگر از ساعات ابتدایی زلزله در منطقه مستقر شده و توانستند اقداماتی را که بر عهده هلالاحمر بود در مناطق زلزله زده به خوبی انجام دهند.
وی افزود: همچنین تیمهای امدادی و عملیاتی هلالاحمر با ارزیابی و اسکان اضطراری ایمن، اقلام زیستی و امدادی را متناسب با نیاز منطقه را میان ۱۲ هزار خانوار متأثر در ۵۲ روستا توزیع کردند.
دبیرکل هلال احمر اظهار کرد: طبق بازدیدی که با همکارانم از منطقه انجام دادم بنا شد تا علاوه بر استقرار تیمهای پزشکی هلالاحمر برای درمان متاثرین از زلزله، همچنین تیمهای سحر نیز جهت حمایتهای روانی آسیبدیدگان در منطقه حضور یابند.
وی تاکید کرد: ما باید فرهنگ آموزشهای همگانی را با شعار “هر خانه یک امدادگر” را در خانههای هلال که از خود مردم هستند، جدی بگیریم تا به مراتب در مواقع بحران آسیبهای جانی و مالی کمی را کاهش دهیم.
سلیمانی با اشاره به اولویتهای هلالاحمر در بخشهای مختلف گفت: جمعیت هلال احمر در ارائه خدمات امدادی برای تسکین آلام بشری نیازمند زیرساختهای بسیاری است تا در مواقع ضروری بتواند بحرانها را پوشش دهد.
وی یادآور شد: ما در این زلزله هم شاهد بودیم که هلالاحمر بیش از ۴۳۰۷ چادر به همراه اقلام زیستی و غذایی توزیع کرد که بر این اساس شارژ انبارهای امدادی این جمعیت بعد از بحران با توجه به میزان آماری که برای هر خانوار اعلام شده است باید جزو اولویتهای اصلی قرار بگیرد.
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