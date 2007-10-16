اعتراض باشگاه شیرین فراز به حکم انضباطی فدراسیون فوتبال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی باشگاه شیرین فراز، ناظر آن مسابقه درگزارش خود مدعی شده تماشاگران منتسب به تیم شیرین فراز کرمانشاه به دروازه بان تیم خودی فحاشی و اقدام به پرتاب بطری به داخل زمین مسابقه کرده اند.

درا ین زمینه فرمان کریمی مدیر عامل باشگاه شیرین فراز طی گفت و گویی اظهار داشت: این حکم واقعا ما را غافلگیر کرد، چطور ممکن است تیمی که بازی خوبی - به زعم کارشناسان - در بم از خود به نمایش گذاشت ، مورد هتاکی تماشاگران منتسب به خود قرار گیرد.

وی افزود: باشگاه شیرین فراز کرمانشاه از شروع رقابت های لیگ برتر تاکنون حتی یک تماشاگر به شهرستان ها اعزام نکرده است و این مسئله به خوبی قابل عینیت است.

کریمی با اشاره به برگزاری دیدار تیم های شیرین فرار ومس در شهرستان بم به جای کرمان گفت: بعد مسافت میان کرمانشاه- بم ، هزینه های بالای اعزام تماشاگر به این شهرستان و همچنین مصادف شدن آن با ماه مبارک رمضان ، مسئولان باشگاه را به این نتیجه رسانده بود که تماشاگری نه تنها به بم بلکه به سایر شهرستان ها اعزام نکند و رای کمیته ا نضباطی در خصوص این مسابقه واقعا همه ما را شگفت زده کرده است.

وی افزود: این باشگاه اعتراض رسمی خود را نسبت به صدور این حکم طی نامه ای خطاب به اعضای محترم کمیته انضباطی اعلام کرده و امیدوار است اعضای محترم این کمیته در صدور آرا خود شرایط مسابقه را با حساسیت بیشتری مد نظر قرار دهند تا حقی از تیمی ضایع نگردد.

مدیر عامل باشگاه شیرین فراز در ادامه اظهار داشت: از طرف دیگر تنها 3 روز پس از اعلام این حکم از سوی سازمان لیگ به باشگاه ، طی نامه دیگری اعلام می شود که حکم ارسال شده مربوط به دیدار شیرین فراز و ملوان بندر انزلی است. چگونه ممکن است کمیته ای که همیشه بر حساس بودن وظایف خود و دقت در آن بالیده است چنین اشتباه فاحشی صورت دهد؟ آیا ما به عنوان باشگاهی که مورد محکومیت واقع شده ایم حق اعتراض نداریم؟

مدیر عامل شیرین فراز افزود: ما از آقای شاه حسینی و همکارانش واقعا انتظار بیشتری داشتیم، زیرا قضاوت امری حساس است که کوچک ترین اشتباه در آن ممکن است قابل جبران نباشد.