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۲۴ مهر ۱۳۸۶، ۱۴:۵۲

"گاهی به آسمان نگاه کن" در خانه

"گاهی به آسمان نگاه کن" در خانه

نسخه وی‌سی‌دی فیلم سینمایی "گاهی به آسمان نگاه کن" از سوی موسسه رسانه‌های تصویری وارد شبکه نمایش خانگی کشور شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم محصول سال 1382 ایران است. کارگردانی را کمال تبریزی به عهده دارد و رضا کیانیان،  حمید امجد، آتیلا پسیانی، هانیه توسلی، احمد آقالو، هوشنگ حریرچیان، رویا تیموریان، اصغر نقی زاده و ... در آن بازی کرده‌اند. وی سی دی این فیلم با قیمت 1000 تومان در دسترس علاقمندان قرار گرفته است.

"گاهی به آسمان نگاه کن" درباره چند روح از جمله یک روح باستانی است که کمک می کنند مردم خوب زندگی کنند و خوب بمیرند. آنها به خودشان هم کمک می کنند تا اگر لکه سیاهی با خود دارند پاک کنند. این فیلم اقتباسی از رمان مشهور "مرشد و مارگریتا" میخائیل بولگاکف است و از دیگر عوامل آن می‌توان به فرهاد توحیدی فیلمنامه نویس، فرهاد صبا مدیر فیلمبرداری و فرهاد ویلکیجی طراح صحنه و لباس اشاره کرد.

کمال تبریزی کار خود را با کارگردانی، نویسندگی، فیلمبرداری و تدوین فیلم کوتاه از سال 1358 آغاز کرد. از آثار او می توان به "عبور"، "در مسلخ عشق"، "پایان کودکی"، "لیلی با من است"، "مهر مادری"، "شیدا"، "گاهی به آسمان نگاه کن"، "فرش باد" و "مارمولک" اشاره کرد. او "همیشه پای یک زن در میان است" را با برداشتی آزاد از قصه سیدمهدی شجاعی در سال 86 ساخته که در مراحل فنی است.

کد مطلب 569330

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